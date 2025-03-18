Стрельба в Белой Церкви: полиция задержала шестерых человек, что известно (видео)

В полиции рассказали, что разыскивают еще четырех причастных лиц. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Правоохранители задержали шестерых человек, причастных к стрельбе в одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви (Киевская область). Об этом сообщили в пресс-центре полиции Киевской области.

"По результатам отработки события установлены шесть фигурантов, жителей Киевской области. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители разыскивают еще четырех причастных лиц и устанавливают мотивы преступления. Уже начато досудебное расследование по фактам покушения на убийство хулиганства, а также незаконного обращения с оружием. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Стрельба в Белой Церкви: что известно

Напомним, что 18 марта в 11:04 группа неизвестных зашла в спортивный клуб, который расположен в одном из ТРЦ Белой Церкви. Они открыли огонь по посетителям и скрылись.

Один из клиентов спортзала получил ранения, другие вызвали полицию и скорую. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

Пострадавший во время стрельбы госпитализирован с ранением нижних конечностей. Правоохранители также отметили, что на момент инцидента в спортклубе отсутствовала охрана и металлоискатели.

Недавно в Киеве возле станции метро "Черниговская" произошла погоня со стрельбой. Тогда полицейские пытались остановить водителя внедорожника Mercedes Geländewagen за нарушение ПДД, но он стал агрессивным и продолжил движение.

Напомним, что в Луцке мужчина устроил стрельбу из-за ТЦК. Военкомы заявили, что пытались проверить у беглеца военные документы.