У воинов забрали машину: полицейский "намеренно бросился под колеса", — соцсети (видео)

В общественной организации заявили, что у военнослужащих безосновательно забрали машину и выписали им штраф. Когда же те приехали на штрафплощадку, все закончилось приездом спецназовцев.

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У военнослужащих забрали машину, на которой они вскоре должны были ехать на Покровское направление. Об этом 16 марта сообщили в ОО "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями", предположив, что эвакуация была безосновательной.

"Конечно, не обошлось и без штрафа. Заметим, что сумма, которую должны уплатить нарушители, формируется еще и с учетом эвакуационных услуг, стоимость которых превышает фактический штраф", — добавила пресс-служба.

На следующий день в общественной организации заявили, что сейчас эвакуация машин в Киеве — это "бизнес, который наживается на выборочных людях". Речь идет о том, что на штрафплощадку попадают "не все авто".

В ОО заявили, что обратились в полицию и Департамент территориального контроля с просьбой приехать на штрафплощадку, но их проигнорировали. Зато правоохранитель "намеренно бросился под колеса" и якобы был при этом пьяным. После такой провокации приехали спецназовцы и еще несколько полицейских.

"Именно в такие моменты мы понимаем, что если бы не наша видеофиксация, подобный беспредел набрал бы еще большие обороты. Кому-то можно нарушать, а кому-то нет. И это не правильно! Закон должен быть один для всех, независимо от статуса", — говорится в посте.

18 марта пресс-служба опубликовала видео, на котором полицейский "решил создать провокацию, используя свои актерские способности". Его поведение назвали очень циничным, отметив, что правоохранитель сознательно бросился под колеса машины военнослужащих.

"Для тех кто до сих пор не понимает, для чего мы всегда все снимаем: причина этому — именно такие ситуации, которые могли бы привести к клевете и наказанию невинных людей", — добавили в ОО.

В киевской полиции на момент публикации материала не комментировали инцидент.

Напомним, в Кременчуге 19 марта мужчина открыл огонь по работнику ТЦК. Он достал оружие, когда полицейские и военные попросили показать документы.

Утром 18 марта произошла стрельба в одном из ТРЦ Белой Церкви, в больницу госпитализировали раненого. Впоследствии полиция заявила, что задержала 6 человек, им грозит до 15 лет заключения.