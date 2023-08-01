На 17% більше: статистика зафіксованого використання FPV-дронів на передовій, — DeepState

На основі моніторингу публікацій в українських і російських джерелах спостерігачі встановили, що процентне співвідношення застосування безпілотників становить 58,25% до 41,75% на користь ЗСУ.

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Оглядачі з каналу DeepState опублікували інформацію про використання силами ЗСУ та ЗС РФ у липні FPV-дронів, які застосовувалися для знищення цілей. Згідно із зафіксованими даними, які потрапили в поле зору аналітиків, за цей період часу було встановлено, що Сили оборони застосували 180 безпілотників, а противник — 129.

Статистика показує, що співвідношення кількості зафіксованих застосувань FPV-дронів, які потрапили в поле зору спостерігачів, становить 58,25% у ЗСУ проти 41,75% у противника, тобто на 17% менше. Ці цифри наведено на основі моніторингу публікацій в українських і російських джерелах.

Водночас спостерігачі уточнили, що в публікації наведено орієнтовні цифри.

"Варто розуміти, що дана статистика скоріше відображає орієнтовну кореляцію ураження fpv-дронами, ніж їхнє використання на фронті", — зазначили автори матеріалу.

При цьому визначити загальну кількість запусків FPV-дронів неможливо, тому що такої статистики немає ні в українських бійців, ні в окупантів.

Нагадаємо, після атаки дронів по будівлі в "Москва-Сіті" генерал ЗСУ у відставці Микола Маломуж зазначив, що столиця РФ виявилася беззахисною перед безпілотниками. За його словами, системи ППО, які мали захищати Москву, виявилися нездатними протистояти українським дронам.

Турецька компанія Aselsan на виставці IDEF 2023 у Стамбулі представила модуль РЕБ для безпілотників Bayraktar TB-2 і Akinci, які зроблять ППО противника практично марною. Повідомлялося, що розробники вже провели низку випробувань модуля, які підтвердили його ефективність.