Бум дронів і неробоча ППО: генерал ЗСУ пояснив успіх удару по Москві і назвав нові цілі

За словами генерала, в Україні почався "бум виробництва дронів", а після війни ми дізнаємося, "хто і звідки запускав БПЛА по столиці РФ".

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Протиповітряна оборона столиці країни-агресора виявилася непридатною для захисту їхньої столиці від українських дронів, розповів в інтерв'ю сайту "Обозреватель" генерал ЗСУ у відставці Микола Маломуж. За його словами, ППО, що захищає Москву, розрахована на протидію ракетним ударам, а не захист від безпілотників.

"Система ППО у них трирівнева. Перша лінія захисту — вона повинна спрацьовувати проти балістичних ракет ядерного типу, друга лінія — захист тактичного рівня, і третя — безпосередній захист конкретних об'єктів. У Москві вона не спрацювала", — каже генерал.

На його думку, приліт українських безпілотників по елітній Рубльовці, по офісах Міноборони РФ і, звісно, по Кремлю, є "ударами по престижу й авторитету Путіна". Сюди можна додати і недавній удар по центральному району "Москва-Сіті". Так само військовий зазначив, що Україна б'є по інфраструктурі ворога не далекобійними безпілотниками з дальністю польоту на 1000 кілометрів, а "дронами місцевого рівня".

"Керівництво РФ загалом не здатне перекрити наші можливості, включно з можливостями наших партизанів або спецслужб, які працюють безпосередньо на території Росії. Думаю, тільки після війни ми дізнаємося, хто запускав їх, звідки, по яких цілях. Але факт залишається фактом: система ППО Росії не спрацьовує. Прямо скажу, вона "палена", — підкреслив Микола Маломуж.

Микола Маломуж стверджує, що ППО РФ не призначена для боротьби з дронами Фото: Скриншот

Він так само заявив, що в Україні почався "бум виробництва безпілотників" і хоч почався він із запізненням, але "краще пізно, ніж ніколи". За словами генерала, активно працюють наукові центри на базах технічних ВНЗ, які розробляють увесь спектр безпілотних систем: від невеликих розвідувальних дронів до балістичних дронів із дальністю польоту понад 800 кілометрів, які здатні нести боєприпаси вагою 500 кілограмів.

Генерал Маломуж вважає, що Україна повинна систематично атакувати безпілотниками територію країни-агресора. Особливу увагу, за його словами, слід приділити не стільки Москві, скільки військовим базам і центрам скупчення бронетехніки, а також цілям у Чорному морі: кораблям і установкам з "Іскандерами" і "Кинджалами".

"Дрон залетів у вікно в Москві — це добре з інформаційного погляду. Але насамперед наші дрони мають бути орієнтовані на конкретні цілі. Це Чорноморський флот, ударна авіація, системи РЕБ, які нейтралізують наші системи захисту, великі військові склади, нафтобази тощо. Агресора необхідно карати за конкретні дії. Усі наші сили, включно з дронами і далекобійними ракетами, мають бути націлені саме туди", — підкреслює генерал.

Фокус писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, російська ППО виявилася слабким місцем РФ. Він заявив, що росіянам заборонили публічно обговорювати вибухи в столиці та інші поразки під час війни. Усе це негативно впливає на імідж Володимира Путіна.

Ми вже повідомляли, що волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ. За словами волонтерів, безпілотники здатні долетіти до Москви та багатьох інших міст Росії. Сергій Притула також анонсував атаки стратегічних об'єктів.

Раніше Фокус розповідав, що "Армія дронів" за тиждень знищила 87 одиниць техніки ЗС РФ. Українські БПЛА ліквідували 26 бойових броньованих машин, 15 танків і 71 загарбника.