Бум дронов и нерабочая ПВО: генерал ВСУ объяснил успех удара по Москве и назвал новые цели

По словам генерала, в Украине начался "бум производства дронов", а после войны мы узнаем, "кто и откуда запускал БПЛА по столице РФ".

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Противовоздушная оборона столицы страны-агрессора оказалась непригодной для защиты их столицы от украинских дронов, рассказал в интервью сайту "Обозреватель" генерал ВСУ в отставке Николай Маломуж. По его словам, ПВО, защищающая Москву, рассчитана на противодействие ракетным ударам, а не защиту от беспилотников.

"Система ПВО у них трехуровневая. Первая линия защиты – она должна срабатывать против баллистических ракет ядерного типа, вторая линия – защита тактического уровня, и третья – непосредственная защита конкретных объектов. В Москве она не сработала", — говорит генерал.

По его мнению, прилет украинских беспилотников по элитной Рублевке, по офисам Минобороны РФ и, конечно, по Кремлю, являются "ударами по престижу и авторитету Путина". Сюда можно добавить и недавний удар по центральному району "Москва-Сити". Так же военный отметил, что Украина бьет по инфраструктуре врага не дальнобойными беспилотниками с дальностью полета на 1000 километров, а "дронами местного уровня".

"Руководство РФ в целом не способны перекрыть наши возможности, включая возможности наших партизан или спецслужб, которые работают непосредственно на территории России. Думаю, только после войны мы узнаем, кто запускал их, откуда, по каким целям. Но факт остается фактом: система ПВО России не срабатывает. Прямо скажу, она "паленая", — подчеркнул Николай Маломуж.

Николай Маломуж утверждлает, что ПВО РФ не предназначена для борьбы с дронами Фото: Скриншот

Он так же заявил, что в Украине начался "бум производства беспилотников" и хоть начался он с опозданием, но "лучше поздно, чем никогда". По словам генерала, активно работают научные центры на базах технических ВУЗов, которые разрабатывают весь спектр беспилотных систем: от небольших разведывательных дронов, до баллистических беспилотников с дальностью полета более 800 километров, способных нести боеприпасы весом 500 килограмм.

Генерал Маломуж считает, что Украина должна систематически атаковать беспилотниками территорию страны-агрессора. Особое внимание, по его словам, следует уделать не столько Москве, сколько военным базам и центрам скопления бронетехники, а так же целям в Черном море: кораблям и установкам с "Искандерами" и "Кинжалами".

"Дрон залетел в окно в Москве – это хорошо с информационной точки зрения. Но в первую очередь наши дроны должны быть ориентированы на конкретные цели. Это Черноморский флот, ударная авиация, системы РЭБ, которые нейтрализуют наши системы защиты, крупные военные склады, нефтебазы и так далее. Агрессора необходимо наказывать за конкретные действия. Все наши силы, включая дроны и дальнобойные ракеты, должны быть нацелены именно туда", — подчеркивает генерал.

Фокус писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, российская ПВО оказалась слабым местом РФ. Он заявил, что россиянам запретили публично обсуждать взрывы в столице и другие поражения в ходе войны. Все это негативно влияет на имидж Владимира Путина.

Мы уже сообщали, что волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показали дроны для ударов по столице РФ. По словам волонтеров, беспилотники способны долететь до Москвы и многих других городов России. Сергей Притула также анонсировал атаки стратегических объектов.

Ранее Фокус рассказывал, что "Армия дронов" за неделю уничтожила 87 единиц техники ВС РФ. Украинские БПЛА ликвидировали 26 боевых бронированных машин, 15 танков и 71 захватчика.