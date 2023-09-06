За три місяці "Армія дронів" уразила майже 1300 одиниць ворожої техніки (інфографіка)

За концепцією "Армії дронів" сформовано ударні роти БПЛА, які працюють відповідно до нової доктрини використання безпілотників на фронті. Серед ураженої техніки російських окупантів — броньовані авто, гармати, вантажівки, міномети, особовий склад та опорні пункти.

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, проєктом "Армія дронів" сформовано вже 17 ударних рот операторів БПЛА. Їхня системна робота, а також новий підхід до навчання і менеджменту дали змогу досягнути значних результатів — 1280 одиниць ураженої техніки ворога за три місяці. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

Круті результати ударних рот "Армії дронів"

Крім того, у прямому ефірі телеканалу "Ми — Україна" Федоров підкреслив, що уряд намагається масштабувати виробництво БПЛА у понад 100 разів і таким чином збільшити кількість ураженої броньованої техніки ворога.

"Є багато випадків, коли дрон за 500 доларів може знищити танк окупанта, який коштує від 3 до 5 мільйонів доларів", — підкреслив міністр.

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"Армія дронів" — що відомо про проєкт

Початок "Армії дронів" припав на липень 2022 року, коли Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ, Держспецзв’язком оголосили перший збір коштів в межах фандрейзингової платформи UNITED24. Сьогодні цей проєкт вже став державною програмою, яку підтримали донори зі 100 країн. В її межах придбано тисячі дронів, які передано у понад 200 підрозділів ЗСУ, ГРУ, СБУ, ССО. Силам оборони передано понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем.

За даними Міноборони, на озброєння чи в експлуатацію прийнято 28 моделей українських БПЛА, зокрема девʼять моделей дронів-камікадзе, серед яких три літакового типу, а також шість моделей FPV-дронів. З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей безпілотників різних типів, найменування та обсяги яких не розкриваються з міркувань безпеки. Крім того, уряд схвалив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для БПЛА, що наразі є досить актуальним.

Фокус також повідомляв про нарощення виробництва дронів, на розробку яких виділено 40 мільярдів гривень. Крім того, очільник Мінцифри вважає, що сьогодні БПЛА стають ефективнішими за артилерію на полі бою.