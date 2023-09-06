За три месяца "Армия дронов" поразила почти 1300 единиц вражеской техники (инфографика)

Согласно концепции "Армии дронов" сформированы ударные роты БПЛА, которые работают в соответствии с новой доктриной использования беспилотников на фронте. Среди пораженной техники российских оккупантов — бронированные авто, пушки, грузовики, минометы, личный состав и опорные пункты.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в рамках проекта "Армия дронов" сформировано уже 17 ударных рот операторов БПЛА. Их системная работа, а также новый подход к обучению и менеджменту позволили достичь значительных результатов — 1280 единиц пораженной техники врага за три месяца. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Крутые результаты ударных рот "Армии дронов"

Кроме того, в прямом эфире телеканала "Мы — Украина" Федоров подчеркнул, что правительство пытается масштабировать производство БПЛА более чем в 100 раз и таким образом увеличить количество пораженной бронированной техники врага.

"Есть много случаев, когда дрон за 500 долларов может уничтожить танк оккупанта, который стоит от 3 до 5 миллионов долларов", — подчеркнул министр.

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"Армия дронов" — что известно о проекте

Начало "Армии дронов" пришлось на июль 2022 года, когда Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, Госспецсвязью объявили первый сбор средств в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24. Сегодня этот проект уже стал государственной программой, которую поддержали доноры из 100 стран. В ее рамках приобретены тысячи дронов, которые переданы в более 200 подразделений ВСУ, ГРУ, СБУ, ССО. Силам обороны передано более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем.

По данным Минобороны, на вооружение или в эксплуатацию принято 28 моделей украинских БПЛА, в том числе девять моделей дронов-камикадзе, среди которых три самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов. С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей беспилотников различных типов, наименование и объемы которых не раскрываются из соображений безопасности. Кроме того, правительство одобрило двухлетний экспериментальный проект по производству боеприпасов для БПЛА, что сейчас является весьма актуальным.

Фокус также сообщал о наращивании производства дронов, на разработку которых выделено 40 миллиардов гривен. Кроме того, глава Минцифры считает, что сегодня БПЛА становятся эффективнее артиллерии на поле боя.