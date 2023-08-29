"200 тысяч дронов будет": Украина нарастит разработку и закупку БПЛА, — Госспецсвязь (видео)

По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, на разработку украинских дронов было выделено 25 миллиардов гривен. Израсходованы уже 25 млрд — они потрачены по контрактам на производство 22 тысяч ударных беспилотников.

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Украина планирует в течение года произвести и закупить приблизительно 200 тысяч единиц боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

"Приблизительно 180-200 тысяч дронов за год точно будет", — отметил он.

Согласно заявлению Щиголя, из 40 миллиардов гривен, которые были выделены правительством в июле на разработку беспилотных летательных аппаратов, уже использовано 25 миллиардов гривен. Эти средства были направлены на исполнение контрактов на производство 22 тысяч боевых беспилотных аппаратов, из которых примерно 15 тысяч уже переданы Вооруженным Силам Украины.

Щиголь рассказал также и про потери в вооружении. По его словам, помимо большого расхода ударных дронов, ВСУ в среднем за сутки теряют 40-45 разведывательных беспилотников.

"Это и наиболее простые Mavic, Matrice, и большие профессиональные дроны украинского и иностранного производства. Поэтому ими невозможно обеспечить в таком количестве одновременно, их столько не производят ни в мире, ни в Украине", — цитирует Интерфакс-Украина главу Госспецсвязи.

Что известно про производство украинских дронов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время пресс-конференции, что Украина выйдет на массовое производство беспилотников до конца 2023 года.

28 августа в Министерстве обороны Украины сообщили, что украинский октокоптер "Большой Бандерык" уже четыре месяца успешно применяется военными на фронте. Его разработчики из лабаратории "Дронарня" получили разрешение за один месяц благодаря ускоренной процедуре.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, занимающийся вопросами дронов, утверждает, что украинские инженеры активно работают над созданием аналога самого опасного российского дрона-камикадзе "Ланцет".

В начале июня в Украине команда First Contact испытала новый военный беспилотник самолетного типа под названием "Відсіч". Этот БПЛА предназначен для атаки российских позиций, может нести боеголовку весом 2-3 кг на расстояние до 40 км под управлением оператора. Одно из преимуществ модели — незаметность: его практически не видно и не слышно в небе во время работы.