ПВО на всех не хватит: как еще можно защитить энергетику Украины от ударов Shahed и "Ланцет"

Эксперты предлагают использовать средства РЭБ, особые беспилотники и воздушные шары, чтобы не подпускать российские ударники к электростанциям и другим важным объектам.

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В сентябре 2023 года Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины, что может вновь привести к массовым отключениям электроснабжения. Фокус поинтересовался у экспертов, как можно защитить критически важные объекты от ударных беспилотников Shahed и "Ланцет".

Особенности борьбы с Shahed

В сентябре 2022 года Россия впервые использовала иранские ударные БПЛА Shahed-136 и Shahed-131, чтобы атаковать украинские города, а в октябре сосредоточилась на энергоинфраструктуре. С весны 2023 года оккупанты прекратили такие атаки, однако возобновили перед новым отопительным сезоном. В результате массированного обстрела 21 сентября в пяти областях Украины пропал свет. На этот раз повреждения нанесли ракеты, но не исключено, что ВС РФ снова нацелит на электростанции свои ударные беспилотники, которые все еще запускает по другим объектам. ПАО "Центрэнерго" сообщило, что строит на своих теплоэлектростанциях защитные сооружения, которые должны обезопасить их от обломков ракет, БПЛА и других объектов. Однако кроме физической "брони" существуют и другие способы защиты критической инфраструктуры от дронов.

Военнослужащий ВСУ, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" видит такое решение: инвестировать средства в РЭБ, как это делается во всем мире — покупать и ставить оборудование на баланс предприятий, а передавать на управление военным. По его информации, с начала 2023 года это полным ходом делает Россия, прикрывая объекты критической инфраструктуры.

Сергей Флэш уверяет, что средства РЭБ могут помешать иранским ударным беспилотникам типа Shahed, если их много и они правильно расположены. В Украине есть соответствующие разработки, один из производителей "точечно" показывает хорошие результаты в этом направлении. На Западе такие технологии тоже есть, но неизвестно, насколько они подойдут к украинским реалиям.

"Так как Shahed полностью автономно летит на большие расстояния, то задача — не дать ему точно ориентироваться. Если он попадет с погрешностью, не в электростанцию, а правее — мы уже достигнем результата. Мы не можем его сбить с помощью РЭБ, но можем ему помешать. Если бы все было просто, то они бы уже не летали. Мы можем бороться с ними только средствами РЭБ, либо средствами ПВО, либо мобильными группами, которые их отслеживают и сажают с помощью пулеметов. Всего лишь три метода, больше никто ничего не придумали", — высказался военный.

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По его мнению, защищать электростанции средствами РЭБ в Киеве смысла нет, ведь вместо цели Shahed может попасть в соседний жилой дом. Если же объект инфраструктуры находится в сельской местности, подальше от жилой застройки, то лучше закрывать его с четырех сторон — этого должно хватить. Таким образом Shahed потеряет связь со спутником GPS на подлете к станции из-за радиоэлектронных помех и начнет кружить в воздухе до тех пор, пока его не собьют или не закончится топливо в баке.

"Это возможность локально закрыть какой-то объект. Если бы мы могли закрыть "глушилками" большую область, то было бы круто. Вот это сейчас делают россияне — по Москве и Московской области плотно монтируют системы РЭБ, чтобы наши беспилотники не могли влететь на территорию региона, полностью теряя там связь. Они рассчитывают, что, прикрыв Подмосковье, не дадут ударникам долететь до Москвы", — прокомментировал Сергей.

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Фокус также пообщался с разработчиком средств радиоэлектронной борьбы и основателем волонтерского проекта "Антидрон Украина" Сергеем Герасимюком. По его словам, Shahed оказался "сильным противником" для украинцев, ведь у Ирана, его страны-производителя, богатый опыт в противостоянии с Израилем и его средствами радиоэлектронной борьбы. С такими дронами при помощи РЭБ особо ничего не сделаешь, ведь он летит по заданным координатам в режиме радиомолчания, и эффективно сбивать их можно только кинетическими системами ПВО.

Однако эксперт озвучил еще один интересный вариант. Теоретически, имея беспилотный летательный аппарат з аппаратурой, которая позволяет когерентно подменять координаты (динамический спуфинг), и направляя его эшелоном выше, можно отвести Shahed в малонаселенный район и приземлить на "брюхо". В противном случае беспилотник, попадая под воздействие средств РЭБ, продолжит лететь благодаря инерциальной системе навигации, а затем скорректирует маршрут по GPS

"Но случаев реализации подобного не было, либо они не известны мне. Это лишь теоретические идеи. О том что барражирующий РЭБ обойдется намного дороже ракет ПВО. И на практике такое решение, конечно, проиграет уже в финансовом плане, ведь потерять борт с аппаратурой за $100 000 — это реалии, которые нужно учитывать. Но всю страну комплексами ПВО не покрыть, и в будущем такую идею вполне можно развить", — подчеркнул Сергей Герасимюк.

Сергей Герасимюк также озвучил идею с метеорологическими зондами — шарами, которые надуваются гелием. Их можно было бы привязать к объектам на земле, поднять в небо с небольшими комплексами РЕБ, чтобы они подавляли навигацию Shahed сверху. Инженер подчеркнул, что в теории это может сработать, но пока неизвестно, насколько это целесообразно в плане ресурсов и организации процесса.

Shahed полностью автономно летит на большие расстояния

Дроны "Ланцет" — новая угроза для инфраструктуры

Судя по недавнему удару по авиабазе в Кривом Роге, россияне могут применять дроны "Ланцет" для ударов по объектам инфраструктуры в прифронтовой зоне, запуская на расстояние до 100 км от своих позиций. Как отметил Сергей Бескрестнов, Shahed разрушительнее, поскольку несет больше взрывчатки, но "Ланцет" может работать более точечно и оперативно. В случае с "Ланцетами" средства РЭБ показывают большую эффективность, нежели с Shahed, поскольку первые управляются операторами и зависят от связи.

"Любой беспилотный аппарат имеет алгоритм, если теряет сигнал навигации, то не понимает, куда лететь, но должен что-то делать. Обычно включает какую-то систему внутреннего ориентирования, которая не может точно поразить цель", — подчеркнул Сергей Флэш.

В апреле Сергей Флэш писал в Facebook, как средства РЭБ могут подавлять "Ланцеты". По его словам, это возможно, когда беспилотник летает в небе в поисках цели, если же он сможет нацелиться, то избежать удара практически невозможно. Дело в том, что дрон продолжит пикировать вниз под определенным углом даже в случае потери связи с оператором.

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Сергей Герасимюк рассказал, что российские "Ланцеты" подавить гораздо проще "Шахедов", можно даже с земли, главное иметь чем. Стоят такие средства относительно недорого, вот только в Украине их достаточно мало, а за рубежом не купишь, поскольку барражирующий боеприпас использует нестандартные диапазоны частот и принцип действия.

Поставить "купол" радиоэлектронных помех против "Ланцетов" можно, но Сергей Герасимюк сомневается в эффективности такого подхода. Дело в том, что у таких дронов есть несколько режимов работы и алгоритмов действия в зависимости от ситуации и типа БПЛА-наводчика, эту роль чаще всего выполняют Zala и "Орлан-10". Чтобы гарантированно нейтрализовать "Ланцет", необходимо "глушить" как сам барражирующий боеприпас, так и дрон-разведчик, который обычно имеет хорошую оптику и летает на очень большом расстоянии, куда не достают помехи.

"Купольная защита по нужному диапазону эффективна до расстояния 600-700 метров. То есть РЭБ-купол против "Ланцета" технически возможен, но с учетом вышеописанных моментов — это не гарантированная защита от слова совсем, и он даст ощущение ложной безопасности", — объяснил Сергей Герасимюк.

Он добавил, что "Ланцет-1" и "Ланцет-3" являются совершенно разными аппаратами, и последний появился россияне показали в рамках информационно-психологической операции (ИПСО) с большим количеством пропагандистстких "вбросов" (фейков) о технических характеристиках, принципах и алгоритмах действия. У военных в Украине есть трофейные образцы новых БПЛА, но ни одной станции управления, поэтому разработчики систем РЭБ до конца не понимают, как они работают, и ожидают рекомендаций от Генштаба ВСУ. Только после этого можно будет думать об эффективных мерах противодействия.