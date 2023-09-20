"Звезда смерти" и "Убийца FPV": как волонтеры создали для ВСУ уникальное оружие против дронов

Сергей Герасимюк из Мукачево и его команда собирают компактные средства РЭБ, которые не подпускают дроны-камикадзе к украинской технике и штурмовикам, особенно на южном направлении.

Related video

Волонтерская инициатива "Антидрон Украина" производит для военных "окопные" (небольшие и дешевые) средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских дронов непосредственно на поле боя. Основатель проекта, украинский волонтер и инженер по одному из образований Сергей Герасимюк в интервью Фокусу рассказал, как они помогают Вооруженным силам.

По его словам, средства РЭБ от "Антидрон Украина" пока покрывают потребности военных в низших звеньях — на уровне персональных устройств, комплексов для защиты взводов, рот, эвакуационных авто, малых бронегрупп или отдельных бронемашин. Эти относительно маленькие системы могут кардинально изменить ход боевых действий, отдельную операцию или результативность на определенном направлении в целом.

В июле прошлого года проект "Антидрон Украина" сообщил, что разработал компактную систему для противодействия вражеским дронам со сбросами боеприпасов и "камикадзе" типа FPV (First Person View). Во время испытаний военные установили на танк Т-72 комплекс мощностью 50 Вт, который создавал "псевдокупол" радиочастотных помех в диапазоне 900 МГц. По словам разработчиков, средство РЭБ хорошо защитило машину в боевых условиях, подавляя российские беспилотники — ни один из них не долетел до цели даже по касательной, что в разы отличало танк, оснащенный средством, от соседних экипажей.

Позже, обобщая отчеты экипажа, который тестировал средство три недели, Сергей Герасимюк отметил довольно высокую эффективность подавления вражеских FPV-дронов на расстоянии, с которого они не могут нанести поражение или направить смертельный кумулятивный заряд на украинский "панцирник".

Антидронный комплекс для танка в защитном кейсе Антидронный комплекс для танка в металлическом ящике Фото: Facebook

Сам Сергей Герасимюк признал, что купольное средство РЭБ от "Антидрон Украина" работает не идеально, как и любая техника. Во время войны идет постоянная гонка вооружений, и россияне время от времени находят средства противодействия украинским технологиям, это касается и антидроновых комплексов. Потому что на месте прогресс не стоит, в России тоже поняли, что с украинской стороны установлены средства РЭБ, начали искать другие каналы управления, цели, алгоритм захода на поражение.

"Работу свою на 98% он выполняет, и позволяет ребятам делать свое дело, а не мониторить небо. Стопроцентной защиты от FPV фактически не существует, даже подавив все БПЛА над собой, РЭБ не помешает дрону с подвешенным килограммом взрывчатки под действием силы тяжести вертикально упасть на позицию или броню, которую "защищает", ведь в отличие от "Мавиков" и других "свадебных" дронов, которые зависают во время подавления, FPV направляется по направлению последнего положения стиков управления — и тут уже случай или физика", — прокомментировал Сергей Герасимюк.

Антидроновая система пакуется в прочный пластиковый кейс, а при размещении на технике дополнительно прячется в металлический ящик, чтобы снаружи торчала только антенна. Комплекс может питаться от встроенного аккумулятора, который обеспечивает до 4-6 часов автономной работы. Технические характеристики могут быть разными и зависят от потребностей конкретных подразделений. Один из продемонстрированных волонтерами в Facebook образцов имеет следующие показатели:

частотные диапазоны — 900 МГц / 2,4 ГГц / 5,8 ГГц;

мощность — 50/50/50/20 Вт;

аккумулятор — 52 Ач;

питание — 220 В, 400 Вт;

вес — около 10 кг;

температурный режим — от -20 до +40 градусов Цельсия.

Мобильные комплексы подавления БПЛА от "Антидрон Украина" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Производители стараются осторожно освещать свои системы, поскольку россияне внимательно следят и при случае копируют технологии. Сергей Герасимюк говорит, что именно так произошло с антидронными "куполами" для танков: у РФ фактически украли саму идею и даже форм-фактор кейса, а уже через месяц презентовали свой комплекс под названием "Тритон" на выставке "Армия 2023", состоявшейся в августе.

"Эксперты и сообщество сразу разнесли те фото на "смех". Незатертый логотип "HONDA" сразу был опознан мотофанами как "кофер для мотоцикла туристический" с Aliexpress. Называется — что было в гараже — то и изобрели", — высказался Сергей Герасимюк.

Российскую антидронную систему "Тритон" запаковали в кейс от мотоцикла Honda Фото: ВКонтакте

По мнению инженера, система "Тритон", которой так хвастаются россияне, — просто красивая обертка, поскольку они не смогли бы так быстро создать рабочее изделие. Например, специалисты "Антидрон Украина" месяц потратили только на тестирование своего комплекса, а в РФ за такое же время якобы сделали полноценное средство РЭБ, которое можно продемонстрировать на выставке.

"Только макетирование, без полноценной реализации, за такой срок — это лишь сырой, визуальный 3D-макет", — подчеркнул украинский разработчик.

По словам Сергея Герасимюка, производство псевдокупольных комплексов от "Антидрон Украина" сейчас происходит в режиме "нон-стоп" — как только передают 10-20 средств ВСУ, то полученные от волонтеров средства сразу перебрасывают на производство, и так по кругу. Кроме таких средств инженеры также собирают антидронные ружья C-Vog Plus, которые украинские военные назвали "Звездами смерти" за высокую эффективность на поле боя.

Ружья C-Vog Plus украинские военные за высокую эффективность назвали "Звездами смерти"

Такое ружье подавляет БПЛА в четырех диапазонах, весит всего 3,65 кг и может автономно работать до 100 минут благодаря встроенному аккумулятору. Сейчас инициатива отправила на фронт уже 265 C-Vog Plus, себестоимость самого устройства составляет около 90 тыс. грн, еще 11 тыс. грн стоит аккумулятор, который солдат должен носить в итоге. Это внешний аккумулятор весом 1,7 кг, который продлевает работу устройства еще более чем на 2 часа, если нужна дополнительная автономность в дополнение к внутренней батарее, в целом получается около 4 часов.

Антидронные ружья С-VOG Plus уже выпускаются серѕ Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

"Мы довели ее до идеала в техническом плане, и она запихивает за пояс ружья вдвое мощнее, как по эффективности, так и по ряду технических показателей, например, соотношение эффективности, дальности противодействия, мощности на канал и других. Так всегда бывает — когда делаешь продукт под нужды "целевой аудитории" именно с теми характеристиками, которые ребята и ждут от антидронового средства", — говорит Сергей Герасимюк.

Сергей Герасимюк вместе с командой разработал FPVKiller — еще более компактное устройство против российских ударных БПЛА, которое можно легко держать одной рукой, носить с собой благодаря весу 1.35 кг и включать на 1-2 минуты. Украинские военные уже активно применяют их во время штурмов, защищаясь от атак FPV-дронов, особенно на Южном направлении, где поля, степи, и спрятаться от вражеских ударных аппаратов просто нет возможности. Стоит FPVKiller почти в 20 раз меньше, чем некоторые популярные антидроновые ружья.

Средство РЭБ против дронов FPVKiller от Антидрон Украина Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Сергей Герасимюк подчеркивает, что "Антидрон Украина" не является бизнесом, а скорее волонтерский проект, призванный закрыть потребности украинских военных в средствах РЭБ, ведь это нужно для защиты Украины. Со временем инициатива превратилась в профильный формат работы, и сейчас высшие чины определенных структурных подразделений Сил обороны обращаются за консультациями.

Важно