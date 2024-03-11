Ночная атака Shahed на Украину: в регионах прогремели взрывы, есть попадания в инфраструктуру (видео)

Оккупанты атаковали "обильными" волнами ударных дронов-камикадзе, которые маневрировали между жилых и промышленных кварталов и затрудняли работу ПВО. Харьков, в частности, атаковали черные Shahed, но, к счастью, обошлось без жертв.

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Ночью 11 марта ВС РФ атаковали Украину "шахедами". Больше всего досталось Харьковской и Одесской областям. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле Украины.

Атака Харькова

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову около 1:40 ночи. В городе дроны-камикадзе типа "Шахед" атаковали объект гражданской инфраструктуры. В результате удара повреждены жилые дома. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"По Харькову снова бьют "Шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", — проинформировал он.

Терехов добавил, что обошлось без жертв.

"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы", — сообщил городской голова Харькова.

Позже стало известно, что ВС РФ атаковали Слободской район Харькова. На месте попадания оккупантов работали соответствующие службы.

Атака Одесской области

Ночью 11 марта Воздушные силы сообщили об атаке вражеских ударных БпЛА на Одесскую область.

"Несколько групп ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области! Одесса — находитесь в укрытиях!", — говорилось в сообщении.

Впоследствии местные СМИ сообщили, что в Одессе слышна работа ПВО, а в 4:02 Воздушные силы объявили об отбое угрозы в Одесской области.

Силы обороны Юга сообщили, что на этот раз враг отсрочил ее на вторую половину ночи.

"Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов затрудняли работу ПВО. 10 барражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесской области. К сожалению, не удалось избежать попаданий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным люди не пострадали.

Напомним, что OSINT-исследователь Daniele сообщил, что использование дронов-камикадзе фронте в Украине с обеих сторон в марте вдвое более интенсивное, чем в январе, Украина опережает Россию по этому показателю.