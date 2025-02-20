Неуязвимые дроны, роботы, лазеры: какие технологии изменят войну в Украине в 2025 году

Дроны на оптоволокне, зенитные БПЛА, роботизированные платформы и лазерное оружие помогают ВСУ в противостоянии агрессии РФ. Об итогах 3-летней "войны роботов" рассказывает Фокус.

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С 24 февраля 2025 года начинается четвертый год полномасштабной войны в Украине, которая уже несколько раз перевернула представление мира о боевых действиях, породив новые военные технологии. Фокус задумался о том, как они смогут изменить ситуацию в ближайшие месяцы.

Дроны на оптоволокне

Новая военная технология в очередной раз перевернула войну в Украине в 2024 году. Дроны-камикадзе типа FPV (First person view — вид от первого лица, — ред.) во многих случаях подавляются средствами радиоэлектронной борьбы, которыми обе стороны защищают важные объекты. Когда данные передаются по оптоволокну, то БПЛА становится неуязвимым для подавления. Сложность в том, чтобы кабель равномерно разматывался, не рвался и не мешал коптеру лететь к цели. Эти проблемы инженерам удалось решить с помощью специальных катушек. Сегодня оптоволоконные дроны в среднем пролетают 4-8 км, но некоторые нестандартные катушки позволяют преодолеть 11 км.

Дрон на оптоволокне Фото: Скриншот

От дронов на оптоволокне сложно защититься, детекторы и перехватчики видео не помогают, ведь беспилотники не излучают никаких сигналов. Технология наверняка продолжит развиваться в 2025 году, разработчики постараются сделать БПЛА выносливее и дальнобойнее. Одновременно с этим военные будут искать средства защиты. Командир 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровди сообщил, что украинцы нашли комплексное решение проблемы: сначала специальные радары фиксируют приближение относительно медленных коптеров, после чего к нему направляют дрон-перехватчик, который по команде оператора взрывается рядом и уничтожает угрозу.

Более эффективного способа борьбы с таким оружием, по нашей информации, пока нет, но в 2025 году украинские или российские специалисты вполне могут найти новые, а разработчики БПЛА примут контрмеры. Так будет развиваться еще одно ответвление "войны дронов".

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" уверен, что дроны на оптоволокне не могут полностью вытеснить беспроводные FPV с аналоговой радиосвязью. Пусть они работают эффективнее, но и стоят гораздо дороже, тогда как одноразовое оружие должно быть дешевым.

"Это больше своего рода снайперская винтовка, применяющаяся ради 100%-го результата, которая сможет бить наверняка те цели, стоящие использования таких дорогих дронов, гонять пехоту точно не их задача, развивать нужно все в совокупности", — отметил военный в своем посте.

Наземные роботы вместо пехоты

Украинцы активно делают роботизированные машины, которые призваны заменить людей на поле боя и сократить потери в живой силе. В 2024 году технологии только начали развиваться и распространяться среди военных с обеих сторон. По состоянию на март 2024 года, на украинской государственной платформе Brave1 было зарегистрировано около 140 различных наземных роботизированных комплексов. Они могут закладывать мины на пути врага, подрываться вместе с целями, вывозить раненых бойцов с поля боя, доставлять боеприпасы, подавлять вражеские БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы или же стрелять из разных видов оружия, например, из пулеметов и гранатометов.

Роботы-турели ВСУ

В октябре 2024 года разработчик серии наземных дронов Ratel Тарас Остапчук обратил внимание, что за полгода количество такой техники на фронте значительно увеличилось, Силы обороны Украины применяли ее даже в Курской области России. Сами россияне тоже сильно продвинулись в этом направлении, показали много интересных прототипов, возможно, многие из них запустили в серийное производство.

"По моему личному мнению, следует ожидать более технологичных роботов в плане связи, увеличения времени работы, унификации, и движение в направлении искусственного интеллекта", — подытожил Тарас Остапчук.

Широкое внедрение наземных дронов привело к тому, что в начале февраля 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о создании отдельных подразделений ВСУ, специализирующихся на них. Следует ожидать: в ближайшие месяцы производство, поставки и применение роботизированных комплексов увеличится, а инженеры будут предлагать и внедрять новые технологии, чтобы сделать их еще эффективнее.

Лазерное оружие

16 декабря 2024 года командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вадим Сухаревский в рамках конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской промышленностью" заявил, что Украина создала лазерную систему "Тризуб", способную "сбивать истребители". Он подчеркнул, что лишь несколько стран в мире имеют оружие такого типа. Его слова вызвали много дискуссий среди экспертов.

В интервью "Радио Свобода" Сухаревский добавил, что "лазерные технологии уже поражают на определенной высоте определенные объекты". По его словам, командование ВСУ обратилось к разработчикам системы в поисках решения для борьбы с российскими БПЛА, в том числе с "Шахедами".

Лазерное оружие

Джеймс Блэк, помощник директора исследовательской группы по обороне и безопасности в RAND Europe, в комментарии Business Insider предположил, что Украина начала использовать в боевых условиях высокоэнергетические лазерные системы, пусть в основном в экспериментальном порядке. По его мнению, пока лазерное оружие по ряду причин тяжело использовать и перевозить в больших масштабах. К тому же, проблематично объединить лазеры с другими системами ПВО и военными операциями.

Но украинский военный аэроразведчик Александр Карпюк в своем недавнем посте в Facebook высказался более оптимистично. Он говорит, что еще полгода назад смотрел видео испытаний "Тризуба", и система уже тогда эффективно сбивала Mavic и дроны самолетного типа с расстояния в пару километров. Долгое время спустя показатели не устраивали командующего, поэтому о ней не говорили публично. Стоит ожидать, что в ближайшее время технологию будут применять и усовершенствовать.

"Если Сухаревский об этом начал говорить в интервью, значит, средства смогли доработать до уровня, который уже можно размещать для тестовой боевой работы", — считает Александр.

Эта технология может изменить расстановку сил на войне, если Украина полноценно ее освоит и начнет применять для защиты от дронов или самолетов. Выстрел лазером стоит намного дешевле ракеты и даже боеприпаса для зенитной пушки, поэтому развертывание таких систем заметно снизит среднюю стоимость поражения целей и позволит беречь дефицитные средства поражения. Лазерное оружие не нужно перезаряжать, как зенитно-ракетные комплексы, поэтому россиянам будет сложнее перегрузить украинскую систему ПВО.

С другой стороны, технология не способна решить все проблемы противовоздушной обороны, ведь имеет ряд ограничений, первый из которых – это погодные условия. Дождь или туман значительно снижает эффективность луча.

Зенитные дроны

Разведывательные БПЛА России всегда доставляли Украине много проблем, но особенно актуальными они стали в 2024 году, когда беспилотные самолеты "Орлан", Supercam и Zala научились преодолевать "завесу" РЕБ работать в глубоком тылу, наводя ракеты и "Ланцеты" на важные объекты. В ответ на это украинские военные научились сбивать их так называемыми "зенитными" дронами. Сначала это были модернизированные коптеры, потом появились и БПЛА самолетного типа, сконструированные для воздушного перехвата. Это уже масштабное явление на многих участках фронта, инженеры экспериментируют с технологиями наведения и поражения целей в воздухе, пробуют разные методы.

Дрон ВСУ "Ватра" Фото: Скриншот

Потенциальной целью для дронов-перехватчиков стали также ударные беспилотники "Шахед" и "Герань". Специально для их уничтожения в Украине разрабатывают модели Sting, "Ватра" и другие, но пока их массово не применяют. Украинский военный, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, Игорь Луценко в декабре заявил, что в 2025 году ВСУ могут получить дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами".

"Мы в шаге от того, чтобы "Шахеды" наконец начали падать от наших дронов", — сообщил он.