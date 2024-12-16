"Можем сбивать самолеты": у Украины есть свое лазерное оружие "Тризуб", — Сухаревский

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ, украинский лазер способен поражать вражеские истребители на высоте более 2 километров.

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У Украины есть собственное лазерное оружие под названием "Тризуб". Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в рамках конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской промышленностью", организованной аналитическим центром We Build Ukraine, передает "Інтерфакс-Україна".

Командующий СБС ВСУ заявил, что украинский "Тризуб" способен сбивать вражеские истребители. Он также подчеркнул, что лишь несколько стран в мире имеют на вооружении лазерное оружие.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты", — сказал полковник.

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По словам Вадима Сухаревского, на данный момент Силы беспилотных систем ВСУ работают над масштабированием и усилением украинского лазерного оружия.

"Он действительно работает, он действительно есть", — добавил командующий СБС ВСУ.

Напомним, исследователи из Национального университета оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая изобрели небольшое и легкое перенаправляющее устройство, которое позволяет БПЛА принимать мощные лазерные лучи с земли и отражать их.

Также сообщалось, что в 2027 году на вооружение Королевского флота Великобритании поступит лазерное оружие DragonFire, разработанная британскими военными учеными в сотрудничестве с промышленностью.