"Можемо збивати літаки": в України є своя лазерна зброя "Тризуб", — Сухаревський

За словами командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, український лазер здатний вражати ворожі винищувачі на висоті понад 2 кілометри.

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Україна має власну лазерну зброю під назвою "Тризуб". Про це сказав командувач Силами безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Вадим Сухаревський у межах конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською промисловістю", організованої аналітичним центром We Build Ukraine, передає "Інтерфакс-Україна".

Командувач СБС ЗСУ заявив, що український "Тризуб" здатний збивати ворожі винищувачі. Він також підкреслив, що лише кілька країн у світі мають на озброєнні лазерну зброю.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки", — сказав полковник.

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За словами Вадима Сухаревського, наразі Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над масштабуванням і посиленням української лазерної зброї.

"Він дійсно працює, він дійсно є", — додав командувач СБС ЗСУ.

Нагадаємо, дослідники з Національного університету оборонних технологій Народно-визвольної армії Китаю винайшли невеликий і легкий переспрямовувальний пристрій, що дає змогу БПЛА приймати потужні лазерні промені із землі та відбивати їх.

Також повідомлялося, що 2027 року на озброєння Королівського флоту Великої Британії надійде лазерна зброя DragonFire, розроблена британськими військовими вченими у співпраці з промисловістю.