У РФ показали випробування лазера проти БПЛА: експерти помітили важливу деталь (відео)

За словами глави Радбезу РФ Дмитра Медведєва, нові лазерні комплекси мають протистояти безпілотникам, які Україна активно застосовує на території Росії.

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Заступнику голови Радбезу Російської Федерації Дмитру Медведєву продемонстрували нову лазерну зброю, призначену для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це пише російський портал ТАСС.

Випробування лазерної зброї в РФ

Повідомляється, що під час поїздки до Центрального федерального округу Медведєв відзначив зростання активності українських дронів на території РФ. Він закликав розгорнути комплекси протиповітряної оборони для захисту від безпілотників. Зокрема, йшлося про лазерну зброю.

Назву лазерної зброї не згадують, проте раніше стало відомо, що росіяни розробляють комплекси "Сліпак", які мають засліплювати камери дронів лазером, на відстані до 100 м, створюючи пляму діаметром 1 м.

"Нам були продемонстровані зараз розробки, які, як заведено говорити зараз, засновані на нових фізичних принципах. Я маю на увазі комплекси лазерної зброї, призначені для ураження цілей малого розміру", — сказав глава Радбезу РФ.

У мережі також з'явилося відео, де Медведєву показують нібито випробування лазера проти БПЛА. На відео звернули увагу експерти порталу "Мілітарний", зазначивши, що лазер 20 секунд палить хвіст дрона на відстані майже 420 метрів, після чого раптово вибухає бойова частина в носовій частині апарата. При цьому хвіст, на який світив лазер, залишився неушкодженим.

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З огляду на це, у виданні припустили, що Медведєву показали постановочний відеоролик. Експерти також не виключають, що російським розробникам потрібно було показати якийсь "результат", щоб далі отримувати фінансування.

Нагадаємо, Сили оборони України вже використовують у боротьбі з "Шахедами" вітчизняні лазерні комплекси від компанії Laser Guard Systems.