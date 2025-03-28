У США успішно випробували лазерну зброю проти дронів: на що вона виявилася здатною

Лазерна система Aurelius Systems підпалила квадрокоптер на відстані 110 метрів, використовуючи мобільну систему живлення Chariot.

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Військово-морські сили США нещодавно випробували систему лазерної зброї, розроблену Aurelius Systems. Про це пише портал Army Recognition, посилаючись на звіт Міністерства оборони від 20 березня.

Aurelius Systems у співпраці з групою Joint Interagency Field Experimentation (JIFX) провела демонстрацію бойової стрільби в Школі післядипломної освіти ВМС США (NPS). Лазерна зброя успішно вразила невеликі квадрокоптери на відстані 50 і 110 метрів. Останнє було найдальшим успішним застосуванням лазера Aurelius на сьогоднішній день.

Варто зазначити, у грудні ЗСУ повідомили про те, що Україна створила власну лазерну зброю. За словами командувача СБС Вадима Сухаревського, вона може збивати літаки на висоті понад 2 км.

Aurelius LWS (Laser Weapon System) була розгорнута на вершині віддаленого пагорба і працювала в режимі вартового, автономно стежачи за небом і землею, виявляючи загрози і відстежуючи цілі в реальному часі. Використовуючи волоконний лазер ближнього інфрачервоного діапазону, система успішно вражала як статичні, так і рухомі безпілотники, демонструючи свою готовність до застосування військами на тактичному рівні. Судячи з фото, БПЛА були статично закріплені на металевих жердинах.

За словами генерального директора Aurelius Systems Майкла Лафрамбуаза, здатність системи виявляти, відстежувати і знищувати повітряні цілі під час їхнього маневрування демонструє її зростаючу оперативну ефективність.

Випробування пройшли на майданчику JIFX за допомогою Chariot Defense компактної високовольтної акумуляторної системи Chariot. Вона замінила три громіздкі генератори на викопному паливі та забезпечила живлення лазерів і зберегла достатньо енергії ще понад 1000 пострілів. Низькі акустичні та теплові сигнатури батареї підвищують виживаність і мобільність — ключові характеристики для розгортання систем спрямованої енергії на полі бою.

Лазерна зброя набуває все більшої значущості у військовій доктрині США через свої явні переваги порівняно зі звичайними кінетичними системами. До них належать швидкість світла, висока точність і масштабований, невибуховий вплив, що робить її ідеальною для випадків, коли потрібно звести до мінімуму супутню шкоду.

Що особливо важливо, лазерна зброя пропонує значно нижчу вартість за постріл — лише кілька доларів за електроенергію, порівняно з десятками тисяч доларів для звичайних перехоплювачів або ракет. Тому вона особливо добре підійде для боротьби з дешевими загрозами, які ворог може застосовувати масово, наприклад, з групами дронів, баражувальними боєприпасами, навіть із залпами артилерійських снарядів чи ракет.

Майданчик JIFX об'єднав десятки нових технологічних компаній, військових інженерів і досвідчених у бойових діях студентів-бійців у NPS для тестування, створення прототипів і перевірки нових оборонних можливостей у реалістичних умовах. Ці пов'язані один з одним заходи не тільки прискорюють розробку технологій подвійного призначення, а й безпосередньо підтримують пріоритет Пентагону з розгортання передових систем у таких галузях, як штучний інтелект (ШІ), безпілотні системи і боротьба з безпілотниками.

До речі, напередодні в Росії провели свої випробування лазера проти дронів, на них був присутній заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв. Українські експерти проаналізували демонстрацію і припустили, що росіяни зробили постановочний ролик, який не відповідає дійсності.