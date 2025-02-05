Латвия начинает производство финских бронеавтомобилей Patria для Украины (фото)

Patria 6×6 — бронетранспортер, предназначенный для таких задач, как транспортировка войск и разведка. Латвия заказала более 200 автомобилей Patria в рамках программы Common Armoured Vehicle System (CAVS.

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Латвия начала производство бронетранспортеров Patria для Украины, и в настоящее время собирается первая партия. Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол посетил завод в городе Валмиер, чтобы понаблюдать за производственным процессом. Об этом сообщало посольство Украины в Латвии 4 февраля.

Производство бронетранспортеров Patria в Латвии курирует Defense Partnership Latvia — совместное предприятие Patria и латвийской компании Unitruck. Годовая производственная мощность объекта в Валмиере, открытого в мае 2024 года, — до 30 автомобилей. Завод также поддерживает местное производство бронекорпусов EMJ Metāls SIA. Первый БТР Patria, построенный в Латвии для Вооруженных сил Латвии, был доставлен в августе 2024 года.

Бронеавтомобиль Patria

Бронеавтомобиль Patria

Бронеавтомобиль Patria

Латвия заказала более 200 автомобилей Patria в рамках программы Common Armoured Vehicle System (CAVS), поставки запланированы на период с 2021 по 2029 год. Первые четыре единицы доставили в октябре 2021 года, дополнительные поставки продолжаются, включая заказ еще на 56 автомобилей в ноябре 2024 года.

В сентябре 2024 года появилась информация о том, что Латвия планирует передать неуказанное количество БТР Patria Украине в 2025 году. Стоимость пакета военной помощи оценивалась в 40 миллионов евро.

Закупка Латвией бронетранспортеров Patria — часть масштабной европейской инициативы, финансирование которой частично предоставлено ЕС. Германия присоединилась к программе CAVS в 2023 году вслед за Финляндией, Латвией и Швецией, чтобы повысить оперативную совместимость европейских вооруженных сил. Программа направлена ​​на обеспечение безопасности цепочки поставок за счет местных промышленных возможностей. Завод в Валмиере — единственная площадка полного цикла производства Patria 6×6 в странах Балтии.

Бронемобиль Patria

Patria 6×6 — это бронетранспортер, предназначенный для таких задач, как транспортировка войск и разведка. Оснащен дизельным двигателем и независимой подвеской. Машина модульной конструкции, что позволяет интегрировать различные системы вооружения, такие как дистанционно управляемые башни и крупнокалиберное оружие — например 120-мм минометная система NEMO.

максимальная скорость Patria 6×6 — 100 км/ч;

запас хода — 700 км;

броня соответствует стандартам защиты STANAG 4569 и обеспечивает устойчивость к огню из стрелкового оружия, осколкам артиллерии и минам;

экипаж — до 10 полностью экипированных солдат;

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