Украина заявила, что использует лазерное оружие на передовой: что говорят эксперты, — Business Insider

По словам исследователя Джеймса Блэка из RAND, лазерное оружие будет поражать низковысотные цели, такие как дешевые БПЛА, что позволит сэкономить дорогостоящие ракеты-перехватчики.

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Украина заявляет, что продвинулась далеко в разработке лазерного оружия для уничтожения российских беспилотников. Командующий СБС, Герой Украины Вадим Сухаревский заявил, что лазерные технологии уже поражают российские объекты. Об этом сообщало "Радио Свобода".

Лазеры, вероятно, лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками, рассказали военные аналитики в интервью Business Insider.

Джеймс Блэк, помощник директора исследовательской группы по обороне и безопасности в RAND Europe, сказал, что, вполне вероятно, Украина начала развертывать высокоэнергетические лазерные системы в основном в экспериментальном порядке, и что также "есть технические, логистические и эксплуатационные сложности для развертывания таких систем в масштабе".

Он сказал, что остаются вопросы о том, как интегрировать оружие с системами ПВО и другими военными операциями.

Ник Дженсен Джонс, директор Armament Research Services, сказал, что лазерное оружие, произведенное с использованием коммерчески доступных технологий, необходимо направлять на цель в течение более длительного времени. Это делает его более эффективным против медленно движущихся транспортных средств.

"Быстро движущиеся воздушные цели — такие как истребители и многие типы боеприпасов — будут менее уязвимы перед таким оружием", — сказал он. Но военные аналитики говорят, что лазерное оружие, которое работает посредством направления мощного лазерного луча на цель, может стать эффективным способом борьбы с дронами.

"Во всем мире растет интерес к новым недорогим способам борьбы с БПЛА и другими воздушными угрозами", — сказал Блэк.

Однако он добавил, что это оружие не станет "серебряной пулей", основным его применением, скорее всего, будет "поражение малоценных или низковысотных целей, таких как дешевые БПЛА, что позволит сэкономить дорогостоящие ракеты-перехватчики".

Напомним, что Латвия начинает производство финских бронеавтомобилей Patria для Украины.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал о боях к северу от Харькова, отметив, что россияне накопали многоэтажные норы.