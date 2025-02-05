Россияне накопали многоэтажные норы: боец ВСУ рассказал о боях к северу от Харькова

Ход боев на этом участке фронта определяет специфика местности. Здесь нельзя с легкостью продвинуться ни одной из сторон — любое движение в плотных, насыщенных лесополосах, очень ограничено.

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Российские оккупанты научились хорошо окапываться после продвижений. Так что иногда такие норы очень глубокие, их трудно "выкурить" оттуда. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

По его словам, украинские беспилотники ежедневно и каждую ночь караулят россиян и разрушают вражеские укрытия, выкуривая врага из нор.

"Держим фронт к северу от Харькова, между поселком Липцы и границей. Наша главная задача — продолжать наносить поражение врагу, не давая ему накапливаться и двигаться в сторону границы, что мы, собственно, и делаем в лесах и лесополосах, которые расположены между Липцами и выше на север", — пояснил Дегтярев.

Как говорит Владимир Дегтярев, ход боев на этом участке фронта определяет специфика местности. Здесь нельзя с легкостью продвинуться ни одной из сторон — любое движение в плотных, насыщенных лесополосах, очень ограничено.

"Русские очень хорошо умеют копать. Они вкапывают многоэтажные норы на одного-двух человек, откуда непросто их выкуривать. Наша главная задача — усиливать наших пилотов БПЛА и ударные дроны, которые планомерно ежедневно и каждую ночь разрушают вражеские укрытия, выкуривая их из этих нор, разрушают их пути подвоза, минируют пути подхода", — подчеркнул Дегтярев.

В Генштабе ВСУ 5 февраля в сводке сообщали, что на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинской армии в направлении Казачьей Лопани. Силы обороны отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжался.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Напомним, что 4 февраля сообщалось, что Силы обороны в районе Купянска на Харьковщине выбили россиян с нескольких позиций. Командование РФ недовольно и угрожает своим воинам оружием.