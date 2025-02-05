Росіяни накопали багатоповерхові нори: боєць ЗСУ розповів про бої на північ від Харкова

Хід боїв на цій ділянці фронту визначає специфіка місцевості. Тут не можна з легкістю просунутися жодній із сторін — будь-який рух в щільних, насичених лісосмугах, дуже обмежений.

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Російські окупанти навчилися добре окопуватися після просувань. Через те, що іноді такі нори дуже глибокі, їх важко "викурити" звідти. Про це в коментарі "Еспресо" сказав представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов.

За його словами, українські безпілотники щодня і щоночі чатують на росіян і руйнують ворожі укриття, викурюючи ворога з нір.

"Тримаємо фронт на північ від Харкова, між селищем Липці та кордоном. Наше головне завдання – продовжувати завдавати ураження ворогу, не даючи йому накопичуватися і рухатися в бік кордону, що ми, власне, й робимо в лісах та лісосмугах, які розташовані між Липцями і вище на північ", — пояснив Дегтярьов.

Як говорить Володимир Дегтярьов, хід боїв на цій ділянці фронту визначає специфіка місцевості. Тут не можна з легкістю просунутися жодній із сторін — будь-який рух в щільних, насичених лісосмугах, дуже обмежений.

"Росіяни дуже добре вміють копати. Вони накопують багатоповерхові нори на одну-дві людини, звідки непросто їх викурювати. Наше головне завдання — підсилювати наших пілотів БПЛА та ударні дрони, які планомірно щодня і щоночі руйнують ворожі укриття, викурюючи їх з цих нір, руйнують їхні шляхи підвезення, мінують шляхи підходу", — наголосив Дегтярьов.

У Генштабі ЗСУ 5 лютого у зведенні повідомляли, що на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані. Сили оборони відбили одну атаку росіян, ще один бій тривав.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції укранських підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Нагадаємо, що 4 лютого повідомлялося, що Сили оборони в районі Куп'янська на Харківщині вибили росіян з кількох позицій. Командування РФ невдоволене і погрожує своїм воякам зброєю.