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Росіяни накопали багатоповерхові нори: боєць ЗСУ розповів про бої на північ від Харкова

новини харкова, ситуація липці, бої харківська область, хартія, зс рф
Бійці бригади НГУ "Хартія"

Хід боїв на цій ділянці фронту визначає специфіка місцевості. Тут не можна з легкістю просунутися жодній із сторін — будь-який рух в щільних, насичених лісосмугах, дуже обмежений.

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Російські окупанти навчилися добре окопуватися після просувань. Через те, що іноді такі нори дуже глибокі, їх важко "викурити" звідти. Про це в коментарі "Еспресо" сказав представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов.

За його словами, українські безпілотники щодня і щоночі чатують на росіян і руйнують ворожі укриття, викурюючи ворога з нір.

"Тримаємо фронт на північ від Харкова, між селищем Липці та кордоном. Наше головне завдання – продовжувати завдавати ураження ворогу, не даючи йому накопичуватися і рухатися в бік кордону, що ми, власне, й робимо в лісах та лісосмугах, які розташовані між Липцями і вище на північ", — пояснив Дегтярьов.

Як говорить Володимир Дегтярьов, хід боїв на цій ділянці фронту визначає специфіка місцевості. Тут не можна з легкістю просунутися жодній із сторін — будь-який рух в щільних, насичених лісосмугах, дуже обмежений.

"Росіяни дуже добре вміють копати. Вони накопують багатоповерхові нори на одну-дві людини, звідки непросто їх викурювати. Наше головне завдання — підсилювати наших пілотів БПЛА та ударні дрони, які планомірно щодня і щоночі руйнують ворожі укриття, викурюючи їх з цих нір, руйнують їхні шляхи підвезення, мінують шляхи підходу", — наголосив Дегтярьов.

У Генштабі ЗСУ 5 лютого у зведенні повідомляли, що на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані. Сили оборони відбили одну атаку росіян, ще один бій тривав.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції укранських підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Нагадаємо, що 4 лютого повідомлялося, що Сили оборони в районі Куп'янська на Харківщині вибили росіян з кількох позицій. Командування РФ невдоволене і погрожує своїм воякам зброєю.