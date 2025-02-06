Танковая армия РФ собирается атаковать Купянск, но впереди препятствие — река Оскол, — Forbes

По данным аналитиков, масштабы наращивания российских войск указывают на то, что захват Купянска должен быть высокоприоритетной задачей для российского военного командования.

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Купянск, город с довоенным населением 26 000 человек находится в 40 км от российской границы и примыкает к реке Оскол. Город был главной целью для обеих сторон в трехлетней полномасштабной войне. Об этом пишет Forbes.

Российские войска захватили город в первые часы в феврале 2022 года. Контратакующие ВСУ освободили город семь месяцев спустя.

Теперь Купянск снова оспаривается. Россияне стремятся зажать пояс украинских городов-крепостей, тянущихся вдоль Харьковского и Донецкого региона. Всего три батальона по несколько сотен солдат в каждом занимают гарнизон на западном берегу реки Оскил к северу от Купянска. Гораздо более крупные украинские силы с несколькими бригадами по 2000 человек защищают сам Купянск.

Падет ли Купянск во второй раз в масштабной войне и когда это произойдет, может зависеть от того, сможет ли российская 1-я гвардейская танковая армия — три дивизии и пять бригад с десятками тысяч солдат — закрепиться на западном берегу реки Оскол.

"Чтобы захватить Купянск, необходимо будет также пересечь реку Оскол к югу от города", — пояснил Украинский центр оборонных стратегий.

Россияне прилагают героические усилия и добиваются успехов. Они пересекли реку и захватили деревню Новомлынск, к северу от Купянска, несколько недель назад.

Их следующий шаг очевиден. Уже перебросив часть сил через Оскол в деревню Двуречная, между Новомлинском и Купянском, россияне попытаются расширить этот плацдарм, чтобы построить оборонительную переправу через реку, заменив довоенный мост, который практически наверняка был разрушен за три года непрерывных боев.

Стоит ожидать ожесточенных боестолкновений, прогнозируют журналисты. Обычно, когда российские инженеры возводят понтонные мосты, украинские ВВС бомбят плавучие пролеты. Усилия по наведению мостов могут превратиться в гонку: смогут ли россияне построить мосты быстрее, чем украинцы их разрушат.

Ставки высоки. "Учитывая значительную концентрацию сил вблизи Купянска, в т.ч. подразделения 1-й танковой армии, наша команда оценивает, что российские войска готовятся к прямому наступлению на город, — заключила аналитическая группа Frontelligence Insight. — Масштабы этого наращивания указывают на то, что захват Купянска является высокоприоритетной задачей для российского военного командования. В целом наша команда обеспокоена ситуацией в Купянске и видит реальную возможность быстрого ухудшения в предстоящий период".

Напомним, что представители ВСУ заявили, что используют лазерное оружие на передовой, эксперты высказали свое мнение.

Также сообщалось, что в России установили комплекс активной защиты от БПЛА на танк Т-90М.