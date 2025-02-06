210 тысяч бойцов в сотнях частей и подразделений: РФ формирует новый род войск, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что без БПЛА и РЭБ невозможна победа в современной войне. По данным разведки, Россия снова "списывает" у Украины, создавая собственные Силы беспилотных систем.

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Россия собирается наполнить собственные Силы беспилотных систем сотнями бойцов. Об этом 6 февраля сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что беспилотные системы и РЭБ — это один из постоянных приоритетов Украины, без которого невозможно победить в современной технологической войне. Фронт очерчен позициями пехоты, но именно беспилотники позволяют держать оккупантов дальше от окопов и наносить ему потери дистанционно, а значит — сохранять жизнь и здоровье воинам.

Сырский проинформировал, что в январе 66% техники ВС РФ вывели из строя именно благодаря БПЛА. В то же время результативность ударов дронами по сравнению с декабрем выросла на 7%. Больше всего поражений было FPV-дронами, лидерами по этому направлению стали подразделения БпС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад.

В то же время разведка выяснила, что Россия формирует новый род войск — Силы беспилотных систем. Враг планирует, что к 2030 году новые войска будут насчитывать 210 тысяч военнослужащих в 277 частях и подразделениях.

"Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что страна-агрессор признает высокую эффективность украинских Сил беспилотных систем, поэтому пытается перенимать этот опыт и масштабировать собственную работу.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал переход украинского войска на корпусную структуру.

6 февраля российские источники сообщили, что украинские силы начали наступать в направлении Беловского района в Курской области РФ.