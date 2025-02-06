Бронетехніка проти дронів РФ: офіцер підтвердив контрнаступ ЗСУ під Курськом, деталі

Російські військові застосовують БПЛА з оптоволоконним керуванням, щоб спинити просування бронетехніки ЗСУ в Курській області, написав офіцер з позивним "Алекс".

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Українські військові проводять наступальні дії в Курській області і застосовують при цьому бронетехніку. Підрозділи ЗС РФ намагаються зупинити просування, використовують дрони, але цьому заважає погана погода. Про події під Курськом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" написав у Telegram-каналі "Офіцер".

"Алекс" описав, як відбувається наступ ЗСУ Курській області та чим відбивається ворог. З його слів, українські військові рушили вперед на бронетехніці. У відповідь ЗС РФ намагаються відповідати дронами на оптоволокні. Оскільки погода не сприяє застосуванню дронів, то з цим у росіян не все гаразд, ідеться у дописі.

Також офіцер повідомив, що наступ відбувається на правому фланзі Курського напрямку. Біля яких населених пунктів почались атаки українців, не вказано.

Наступ ЗСУ під Курськом - повідомлення "Алекса" 6 лютого Фото: Скриншот

Наступ ЗСУ під Курськом — деталі подій 6 лютого

Тим часом російські мілітарні пабліки почали писати про наступ ЗСУ під Курськом 6 лютого. Напрям можливого штурму — у бік Біловського району до села Уланок від Махнівки. Відстань між населеними пунктами — близько 1-1,5 км.

Наступ ЗСУ під Курськом - карта станом на 6 лютого Фото: DeepState

Росіяни запевняють, що українці сіли на "техніку НАТО" та почали атакувати у південно-східній частині Суджанського район. Також припускають, що у атаці ЗСУ беріть участь 400 бійців. На скриншоті, знятому, ймовірно, дроном РФ, видно до десятка одиниць бронетехніки, які прямують дорогою у невідомому напрямку.

Українське командування не повідомляло про новий наступ ЗСУ в Курській області. У ранковому звіті за 6 лютого вказано, що на даному відтинку фронту відбулось дев'ять атак ЗС РФ, а також росіяни скинули майже 80 авіабомб та завдали понад 400 артилерійських ударів. У одному з наступних дописів Генштаб ЗСУ підсумовував поточні втрати росіян під Курськом: "мінус" 40 тис. солдатів (з них 16 тис. — загиблі), та 909 взятих в полон.

Фокус писав про попередній наступальні дії ЗСУ в Курській області, які відбулись на початку січня 2025 року. Тоді ішлося про атаки українців на північ та північний схід від Суджі. Про наступ ішлося у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики опублікували скриншоти з місця боїв та провели геолокацію. Геолокація показала, що події відбувались всередині села Новосотницьке, яке раніше контролювали ЗС РФ.

Нагадуємо, 5 лютого боєць з підрозділу "Едельвейс" ЗСУ розповів про деталі відбиття штурмів ЗС РФ в Сіверському напрямку. Також у медіа написали про подвиг двох української військових на Покровському напрямку, які витягнули пораненого побратима з поля бою.