Штурмують "з окопу в окоп": у ЗСУ розповіли, як відбивають атаки на Сіверському напрямку

Командир бригади "Едельвейс" Степан Барна повідомив, що противник веде цілодобові атаки за підтримки артилерії. Це змушує українських бійців змінювати позиції та використовувати гнучку тактику.

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На Сіверському напрямку тривають запеклі бої — противник веде активні наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону. Як розповів командир підрозділу "Барні" 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна, російські війська прагнуть просуватися "з окопу в окоп", закріплюючись на нових позиціях під прикриттям артилерійського вогню.

За словами військовослужбовця, російські підрозділи ведуть штурмові дії в будь-яку пору доби й активно використовують артилерію. Таким чином ситуація на цій ділянці фронту залишається однією з найбільш напружених, але українські сили продовжують оборонятися, завдаючи противнику втрат.

"Артилерія працює практично цілодобово. Ворог намагається штурмувати цілодобово — вранці, вдень, у сутінках, ввечері", — сказав Барна.

Окрему увагу противник приділяє боротьбі з українськими операторами дронів, намагаючись придушити їхню активність ударами артилерії та авіабомбами. Це змушує українських бійців змінювати позиції та використовувати гнучку тактику.

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"Позицій має бути багато. Це життєва необхідність", — наголосив військовий.

У таких умовах, продовжив він, ключове завдання українських захисників — посилення оборонних рубежів.

"Копати, копати, копати — це рятує життя і допомагає витримувати натиск противника", — сказав командир.

За словами Барни, російські війська мають значні резерви та можуть оперативно перекидати підкріплення. Були моменти, коли за лічені години ворог концентрував велику кількість особового складу і техніки, після чого одразу починався штурм.

Динаміка боїв на Сіверському напрямку

Загалом цей напрямок має важливе значення для армії РФ. Начальник секції оперативного планування штабу бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо пояснив, що вихід до населеного пункту Сіверськ надасть ЗС РФ перевагу, щоб рухатися далі на Краматорськ і Слов'янськ. Крім того, росіяни на цьому напрямку давно не мали успіхів, що може бути для них додатковим стимулом.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, динаміка бойових зіткнень справді підтверджує статичність лінії фронту на цьому напрямків. Востаннє російські війська просувалися 11 листопада минулого року в районі Роздолівки, інших просувань противника зафіксовано не було.

Карта бойових дій на Сіверському напрямку, 11 листопада 2024 року. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Сіверському напрямку, 4 лютого 2025 року. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в лютому пріоритетом для українських сил залишається утримання позицій і запобігання просуванню противника. Також значна увага приділяється посиленню підготовки бійців і розвитку безпілотних систем.