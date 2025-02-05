Штурмуют "из окопа в окоп": в ВСУ рассказали, как отражают атаки на Северском направлении

Командир бригады "Эдельвейс" Степан Барна сообщил, что противник ведет круглосуточные атаки при поддержке артиллерии. Это вынуждает украинских бойцов менять позиции и использовать гибкую тактику.

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На Северском направлении идут ожесточенные бои — противник ведет активные наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону. Как рассказал командир подразделения "Барни" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна, российские войска стремятся продвигаться "из окопа в окоп", закрепляясь на новых позициях под прикрытием артиллерийского огня.

По словам военнослужащего, российские подразделения ведут штурмовые действия в любое время суток и активно использует артиллерию. Таким образом ситуация на этом участке фронта остается одной из самых напряженных, но украинские силы продолжают обороняться, нанося противнику потери.

"Артиллерия работает практически круглосуточно. Враг пытается штурмовать круглосуточно — утром, днем, в сумерках, вечером", — сказал Барна.

Отдельное внимание противник уделяет борьбе с украинскими операторами дронов, стараясь подавить их активность ударами артиллерии и авиабомбами. Это вынуждает украинских бойцов менять позиции и использовать гибкую тактику.

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Головой о стену: как ВСУ удается сдерживать войска РФ на Северском выступе

"Позиций должно быть много. Это жизненная необходимость", – подчеркнул военный.

В таких условиях, продолжил он, ключевая задача украинских защитников – усиление оборонительных рубежей.

"Копать, копать, копать – это спасает жизни и помогает выдерживать натиск противника", – сказал командир.

По словам Барны, российские войска обладают значительными резервами и могут оперативно перебрасывать подкрепления. Были моменты, когда за считанные часы неприятель концентрировал большое количество личного состава и техники, после чего сразу начинался штурм.

Динамика боев на Северском направлении

В целом данное направление имеет важное значение для армии РФ. Начальник секции оперативного планирования штаба бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо пояснил, что выход к населенному пункту Северск предоставит ВС РФ преимущество, чтобы двигаться дальше на Краматорск и Славянск. Кроме того, россияне на этом направлении давно не имели успехов, что может быть для них дополнительным стимулом.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, динамика боестолкновений действительно подтверждает статичность линии фронта на этом направлений. Последний раз российские войска продвигались 11 ноября прошлого года в районе Роздоловки, других продвижений противника зафиксировано не было.

Карта боевых действий на Северском направлении, 11 ноября 2024. Источник: deepstatemap Карта боевых действий на Северском направлении, 4 февраля 2025. Источник: deepstatemap

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в феврале главным приоритетом для украинских сил остается удержание позиций и предотвращение продвижения противника. Также значительное внимание уделяется усилению подготовки бойцов и развитию беспилотных систем.