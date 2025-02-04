Повідомлення невірні: Буданов відреагував на інформацію про відступ військ КНДР з Курська

Голова воєнної розвідки зазначив, що кількість північнокорейських військових зменшилась. Однак потрібно почекати — можливо, це зниження активності на декілька днів.

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Північнокорейські війська все ще знаходяться на передовий у Курську, однак останнім часом на тлі важких втрат їх активність знизилась. Про це The War Zone розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Він назвав повідомлення в ЗМІ про те, що північнокорейських військових не бачили на фронті уже протягом кількох тижнів, невірними. За словами Кирила Буданова, на лінії фронту в Курську все ще знаходяться близько 8000 військовослужбовців з Північної Кореї. Проте останнім часом їх кількість була скорочена й українські чиновники намагаються визначити, що це означає.

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на пару днів", — додав керівник ГУР.

Відступ солдат КНДР з Курської області: що відомо

Зазначимо, що перші повідомлення про тимчасовий відступ солдат КНДР з ліній фронту. За словами українського командира з позивним Пульс, недостатня обізнаність про загрози від артилерії та безпілотників спричинила низку проблем та великі втрати для бійців КНДР.

Наступного дня, 28 січня, стало відомо, що північнокорейські військові вдавалися до жорстких та практично самогубних тактик. За даними західних розвідувальних звітів, вже було вбито майже 4 тисячі бійців КНДР.

Пізніше видання The New York Times зазначало, що бійців КНДР не бачили на фронті вже приблизно два тижні. Фокус тоді зʼясовував, чому відбувся відступ бійців КНДР з Курської області.

Пізніше речник Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Олександр Кіндратенко також заявляв, що з деяких напрямків у Курській області Росія відвела північнокорейські війська. На окремих ділянках військових Північної Кореї не спостерігалося приблизно три тижні