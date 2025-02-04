Сообщения неверные: Буданов отреагировал на информацию об отступлении войск КНДР из Курска

Глава военной разведки отметил, что количество северокорейских военных уменьшилось. Однако нужно подождать — возможно, это снижение активности на несколько дней.

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Северокорейские войска все еще находятся на передовой в Курске, однако в последнее время на фоне тяжелых потерь их активность снизилась. Об этом The War Zone рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Он назвал сообщения в СМИ о том, что северокорейских военных не видели на фронте уже в течение нескольких недель, неверными. По словам Кирилла Буданова, на линии фронта в Курске все еще находятся около 8000 военнослужащих из Северной Кореи. Однако в последнее время их количество было сокращено и украинские чиновники пытаются определить, что это означает.

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения, или это просто снижение активности на пару дней", — добавил руководитель ГУР.

Отступление солдат КНДР из Курской области: что известно

Отметим, что первые сообщения о временном отступлении солдат КНДР с линий фронта. По словам украинского командира с позывным Пульс, недостаточная осведомленность об угрозах от артиллерии и беспилотников вызвала ряд проблем и большие потери для бойцов КНДР.

На следующий день, 28 января, стало известно, что северокорейские военные прибегали к жестким и практически самоубийственным тактикам. По данным западных разведывательных отчетов, уже было убито почти 4 тысячи бойцов КНДР.

Позже издание The New York Times отмечало, что бойцов КНДР не видели на фронте уже примерно две недели. Фокус тогда выяснял, почему произошло отступление бойцов КНДР из Курской области.

Позже спикер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Александр Кондратенко также заявлял, что с некоторых направлений в Курской области Россия отвела северокорейские войска. На отдельных участках военных Северной Кореи не наблюдалось примерно три недели