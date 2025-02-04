На Покровському напрямку 2 бійці витягли пораненого побратима з-під носа у росіян (відео)

Один з бійців групи наступив на розтяжку і отримав поранення. Від болю він поповз в напрямку позицій російських окупантів.

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На Покровському напрямку бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти рятували життя пораненого побратима, ризикуючи своїм. Вони витягли його буквально з-під носа у росіян. Про цей випадок розповів їхній командир взводу з позивним "Панда".

За його словами, його взвод виконує різні завдання, але здебільшого ходить на штурми. Одного разу під час бойового завдання група вимушено розділилася на дві, а між ними опинилася посадка, в якій засіли російські окупанти.

"Один хлопчина не то на розтяжку натрапив, не то на щось наступив. Йому відірвало частину стопи і потрібен був "евак". В якийсь момент цей поранений відбився від групи і поповз через поле і доповз до к*цапів", — розповів "Панда".

Там він так і залишився лежати, а його побратими дочекалися ночі і пішли його рятувати.

"Два бійці поночі обійшли по полю ворожу позицію. Дістали його і по полю притягли до своїх. Це той випадок, коли по тобі працює арта і в будь-який момент по тобі можуть з посадки насипати. Але хлопці молодці", — розповів він.

Нагадаємо, що раніше менеджер і стоматолог в ЗСУ розповіли, як за допомогою FPV першими уразили летючу ціль РФ. До цього в історії війни випадків ураження летючої цілі за допомогою FPV-камікадзе не було.