На Покровском направлении 2 бойца вытащили раненого собрата из-под носа у россиян (видео)

Один из бойцов группы наступил на растяжку и получил ранения. От боли он пополз в направлении позиций российских оккупантов.

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На Покровском направлении бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты спасали жизнь раненого побратима, рискуя своим. Они вытащили его буквально из-под носа у россиян. Об этом случае рассказал их командир взвода с позывным "Панда".

По его словам, его взвод выполняет различные задачи, но в основном ходит на штурмы. Однажды во время боевого задания группа вынужденно разделилась на две, а между ними оказалась посадка, в которой засели российские оккупанты.

"Один парень не то на растяжку наткнулся, не то на что-то наступил. Ему оторвало часть стопы и нужен был "эвак". В какой-то момент этот раненый отбился от группы и пополз через поле и дополз до к*цапов", — рассказал "Панда".

Там он так и остался лежать, а его побратимы дождались ночи и пошли его спасать.

"Два бойца ночью обошли по полю вражескую позицию. Достали его и по полю притащили к своим. Это тот случай, когда по тебе работает арта и в любой момент по тебе могут из посадки насыпать. Но ребята молодцы", — рассказал он.

Напомним, что ранее менеджер и стоматолог в ВСУ рассказали, как с помощью FPV первыми поразили летящую цель РФ. До этого в истории войны случаев поражения летящей цели с помощью FPV-камикадзе не было.