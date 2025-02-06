ЗС РФ ударили дроном по ринку "Барабашово" у Харкові, вигоріли павільйони: деталі (відео)
Російська армія за ніч двічі обстріляла місто Харків, завдавши руйнувань.
У Харкові росіяни обстріляли ринок "Барабашово" в Київському районі міста та транспортне інфраструктурне підприємство в Новобаварському районі. Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов та речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.
Терехов повідомив, що 5 лютого, близько 23:20 російський БПЛА вдарив по Київському району Харкова.
"За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", — написав Терехов.
6 лютого, близько 01:00 ночі Терехов повідомив про ще один обстріл – цього разу Новобаварського району Харкова.
"На дану хвилину без постраждалих", — зазначив він.
Своєю чергою речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що для обстрілу росіяни застосували БПЛА "Герань-2". Його уламки слідчі знайшли біля зруйнованих павільйонів.
У Київському районі дрон влучив у дах найбільшого в Харкові ринку (ТЦ "Барабашово"), внаслідок вибуху були пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Обійшлось без постраждалих. У Новобаварському районі ворог обстріляв транспортне підприємство.
Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, Фокус писав про те, що 5 лютого російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби, що призвело до руйнувань.