ЗС РФ ударили дроном по ринку "Барабашово" у Харкові, вигоріли павільйони: деталі (відео)

Російська армія за ніч двічі обстріляла місто Харків, завдавши руйнувань.

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У Харкові росіяни обстріляли ринок "Барабашово" в Київському районі міста та транспортне інфраструктурне підприємство в Новобаварському районі. Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов та речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

Наслідки обстрілу ринку "Барабашово" у Харкові

Терехов повідомив, що 5 лютого, близько 23:20 російський БПЛА вдарив по Київському району Харкова.

"За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", — написав Терехов.

Наслідки обстрілу ринку "Барабашово" у Харкові

6 лютого, близько 01:00 ночі Терехов повідомив про ще один обстріл – цього разу Новобаварського району Харкова.

"На дану хвилину без постраждалих", — зазначив він.

Своєю чергою речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що для обстрілу росіяни застосували БПЛА "Герань-2". Його уламки слідчі знайшли біля зруйнованих павільйонів.

Уламки російського дрона, знайдені на місці обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура

У Київському районі дрон влучив у дах найбільшого в Харкові ринку (ТЦ "Барабашово"), внаслідок вибуху були пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Обійшлось без постраждалих. У Новобаварському районі ворог обстріляв транспортне підприємство.

Наслідки обстрілу ринку "Барабашово" у Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, Фокус писав про те, що 5 лютого російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби, що призвело до руйнувань.