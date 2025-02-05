РФ атакує Україну "шахедами" та КАБ: у Харкові розбомбили один з найбільших ринків, деталі
Вибухи також пролунали у Сумах та Херсоні. У Дніпропетровській області бомби влучили по будинках.
Надвечір 5 лютого російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби, що призвело до руйнувань. Про ворожу атаку повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, повідомлялось про рух "шахедів" у наступних напрямках:
- БпЛА на південному заході Сумщини, курс — західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Кіровоградщини, курс — західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запорізької області, курс — північний;
- БпЛА на півдні та півночі Харківщини, курс — північний/південний;
- БпЛА на сході Київщини, курс — південний.
Крім того, "шахед" летів у напрямку Харкова та Черкаської області.
Також о 23:07 Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині.
А вже за кілька хвилин спочатку ЗМІ, а після них міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по Київському району міста "шахедом".
"Маємо попередньо удар ворожим БПЛА по Київському району. Деталі зʼясовуємо", — написав Терехов.
Згодом він уточнив, що удар стався по одному з найбільших харківських ринків поблизу з транспортною інфраструктурою.
"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", — наголосив Терехов.
Удари КАБ по Дніпропетровщині та вибухи у Сумах та Херсоні
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ЗС РФ вдарили по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, КАБами.
"Зруйновані будівлі. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", — написав Лисак.
Зазначимо, що після 23:00 вибухи також лунали у Херсоні та Сумах.
На момент публікації матеріалу РФ продовжувала атакувати українську територію "шахедами" та КАБами. У багатьох регіонах тривала повітряна тривога.
Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 лютого ЗС РФ завдали удару по центру Харкова, внаслідок чого постраждала житлова багатоповерхівка та АЗС.
4 лютого балістична ракета "Іскандер" ЗС РФ поцілила по центру міста Ізюм.