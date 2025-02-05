РФ атакує Україну "шахедами" та КАБ: у Харкові розбомбили один з найбільших ринків, деталі

Вибухи також пролунали у Сумах та Херсоні. У Дніпропетровській області бомби влучили по будинках.

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Надвечір 5 лютого російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби, що призвело до руйнувань. Про ворожу атаку повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, повідомлялось про рух "шахедів" у наступних напрямках:

БпЛА на південному заході Сумщини, курс — західний/південно-західний;

БпЛА в центрі Кіровоградщини, курс — західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запорізької області, курс — північний;

БпЛА на півдні та півночі Харківщини, курс — північний/південний;

БпЛА на сході Київщини, курс — південний.

Крім того, "шахед" летів у напрямку Харкова та Черкаської області.

Також о 23:07 Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині.

А вже за кілька хвилин спочатку ЗМІ, а після них міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по Київському району міста "шахедом".

"Маємо попередньо удар ворожим БПЛА по Київському району. Деталі зʼясовуємо", — написав Терехов.

Згодом він уточнив, що удар стався по одному з найбільших харківських ринків поблизу з транспортною інфраструктурою.

"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", — наголосив Терехов.

Удари КАБ по Дніпропетровщині та вибухи у Сумах та Херсоні

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ЗС РФ вдарили по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, КАБами.

"Зруйновані будівлі. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", — написав Лисак.

Зазначимо, що після 23:00 вибухи також лунали у Херсоні та Сумах.

На момент публікації матеріалу РФ продовжувала атакувати українську територію "шахедами" та КАБами. У багатьох регіонах тривала повітряна тривога.

Мапа тривог станом на 23:50 5 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 лютого ЗС РФ завдали удару по центру Харкова, внаслідок чого постраждала житлова багатоповерхівка та АЗС.

4 лютого балістична ракета "Іскандер" ЗС РФ поцілила по центру міста Ізюм.