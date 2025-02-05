РФ атакует Украину "шахедами" и КАБ: в Харькове разбомбили один из крупнейших рынков, детали

Взрывы также прогремели в Сумах и Херсоне. В Днепропетровской области бомбы попали по домам.

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К вечеру 5 февраля российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы, что привело к разрушениям. О вражеской атаке сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, сообщалось о движении "шахедов" в следующих направлениях:

БпЛА на юго-западе Сумщины, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в центре Кировоградщины, курс — западный;

БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс — северный;

БпЛА на юге и севере Харьковщины, курс — северный/южный;

БпЛА на востоке Киевской области, курс — южный.

Кроме того, "шахед" летел в направлении Харькова и Черкасской области.

Также в 23:07 Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьковщине.

А уже через несколько минут сначала СМИ, а после них городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне ударили по Киевскому району города "шахедом".

"Есть предварительно удар вражеским БПЛА по Киевскому району. Детали выясняем", — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков вблизи с транспортной инфраструктурой.

"Есть возгорания торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — подчеркнул Терехов.

Удары КАБ по Днепропетровщине и взрывы в Сумах и Херсоне

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ВС РФ ударили по Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, КАБами.

"Разрушены здания. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", — написал Лысак.

Отметим, что после 23:00 взрывы также раздавались в Херсоне и Сумах.

На момент публикации материала РФ продолжала атаковать украинскую территорию "шахедами" и КАБами. Во многих регионах продолжалась воздушная тревога.

Карта тревог по состоянию на 23:50 5 февраля Фото: Скриншот

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля ВС РФ нанесли удар по центру Харькова, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и АЗС.

4 февраля баллистическая ракета "Искандер" ВС РФ попала по центру города Изюм.