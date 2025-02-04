РФ ударила баллистикой по Изюму: возросло количество пострадавших, есть раненые дети, — ОВА

Из-за попадания баллистической ракеты РФ по Изюму в больницу попала 14-летняя девочка с крайне тяжелыми травмами, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Related video

Баллистическая ракета "Искандер" ВС РФ 4 февраля попала по центру города Изюм Харьковской области. От российского удара пострадали гражданские сооружения — административные и жилые дома. Согласно данным соответствующих служб, возросло количество раненых. Среди пострадавших — трое детей в возрасте от 6 до 16 лет. Среди погибших — беременная женщина. О ситуации в Изюме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал в Telegram-канале.

Синегубов опубликовал обновленные данные о пострадавших. Сначала чиновник написал о 50, потом — о 55 пострадавших. Среди жертв РФ — трое детей. Российская ракета ранила 6-летнего мальчика, девочек в возрасте 14 и 16 лет. Состояние 14-летней девочки тяжелое, у других несовершеннолетних — средней тяжести, добавил чиновник. Подавляющее большинство раненых взрослых — работники органов власти (из Налоговой, Службы по делам детей, госисполнители и др.). Есть потерпевшие среди сотрудников колледжа.

Количество погибших от удара баллистики РФ не изменилось. Это пять человек: трое мужчин (44, 69 лет и неизвестного возраста) и две женщины (данные не известны), говорится в заметке Синегубова. Позже чиновник добавил, что появилась информация о женщинах: им было 18 и 19 лет, одна из них — беременная.

Глава ОВА также назвал гражданские сооружения, по которым ударили баллистикой:

здание Изюмского городского совета — частично разрушено;

другое админздание — повреждено;

три жилых дома — повреждены окна.

В канале Синегубов и ГСЧС Украины есть фотографии, сделанные на месте попадания. Видим серьезно поврежденное админздание, разрушения внутри, выбитые стекла и рамы. На ряде фото — тела погибших (Фокус их не публикует по этическим соображениям).

Удар РФ по Изюму 4 февраля — повреждение горсовета Фото: ГСЧС Удар РФ по Изюму 4 февраля — повреждение дома Удар РФ по Изюму 4 февраля — последствия попадания Искандера Удар РФ по Изюму 4 февраля — повреждения в кабинетах

РФ ударила баллистикой по Изюму — что произошло 4 февраля

Отметим, днем 4 февраля ВС РФ ударили по Изюму баллистическими ракетами, которые попали в центр города. В первые минуты после трагедии Синегубов сообщил о четырех погибших и о 15-летней девочке в крайне тяжелом состоянии. На происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства опубликовал видео, на котором видно масштабные разрушения в Изюме. Кроме того, он призвал партнеров давить на РФ, чтобы такого больше не повторилось.

Напоминаем, 1 февраля ВС РФ ударили по Полтаве и попали по подъезду многоквартирного дома: под завалами погибла семья в полном составе. 25 декабря чрезвычайное происшествие произошло в Кривом Роге: россияне попали по жилому дому, в котором разрушилась секция с первого по четвертый этаж.