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РФ ударила баллистикой по центру Изюма: есть погибшие и много раненых, подробности

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Фото: DW | Изюм

По предварительным данным, четыре человека погибли, еще двадцать получили ранения.

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Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки погибли четыре человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли. На эту минуту 17 раненых, пять из них — госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

На месте работают все экстренные службы.

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Впоследствии Олег Синегубов обновил сообщение и проинформировал, что по состоянию на 12 часов известно о 20 раненых.

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Напомним, что 1 февраля ВС РФ попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. Известно о трех погибших и 10 пострадавших, среди которых есть ребенок.

Также 24 декабря РФ нанесла удар по Кривому Рогу. Погиб 43-летний мужчина, еще 17 человек получили ранения, был поврежден жилой дом.