РФ вдарила балістикою по центру Ізюма: є загиблі і багато поранених, подробиці

За попередніми даними, чотири людини загинули, ще двадцять отримали поранення.

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Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки загинули чотири людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули. На цю хвилину 17 поранених, пʼять із них — госпіталізовані до медичної установи", — йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі екстрені служби.

Згодом Олег Синєгубов оновив повідомлення і проінформував, що станом на 12 годину відомо про 20 поранених.

Ще 1 людина знаходиться під завалами. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Нагадаємо, що 1 лютого ЗС РФ поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. Відомо про трьох загиблих та 10 постраждалих, серед яких є дитина.

Також 24 грудня РФ завдала удару по Кривому Рогу. Загинув 43-річний чоловік, ще 17 осіб дістали поранення, було пошкоджено житловий будинок.