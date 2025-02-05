РФ ударила "шахедами" по центру Харькова: пострадали несколько зданий и АЗС, детали

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне атаковали город дважды с интервалом в полчаса. На месте попаданий возникли пожары.

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В ночь с 4 на 5 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по центру Харькова, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и АЗС. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Есть информация об ударе "Шахедом" по центральной части города. Детали выясняем", — написал Терехов в 2:46.

Впоследствии он уточнил, что ВС РФ нанесли удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе города.

"На месте попадания пожар. В многоэтажке, что напротив, выбиты окна. Пострадала АЗС", — отметил Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

А уже ровно через полчаса после сообщения о прилете "шахеда" Терехов заявил о повторном ударе.

"Еще один прилет, уже в Основянском районе", — подчеркнул Терехов.

В результате повторной атаки в Харькове также возник пожар.

Отметим, что около 2-х ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников с Сумщины в направлении Харьковской области.

На момент публикации материала информации о пострадавших или погибших в результате российской атаки не поступало.

Напомним, 4 февраля баллистическая ракета "Искандер" ВС РФ попала по центру города Изюм.

1 февраля РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины: в Киевской, Запорожской, Харьковской и других областях раздавались взрывы и работала ПВО.