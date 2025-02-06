ВС РФ ударили дроном по рынку "Барабашово" в Харькове, выгорели павильоны: детали (видео)

Российская армия за ночь дважды обстреляла город Харьков, нанеся разрушения.

Related video

В Харькове россияне обстреляли рынок "Барабашово" в Киевском районе города и транспортное инфраструктурное предприятие в Новобаварском районе. Об этом сообщили Харьковский городской голова Игорь Терехов и представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Последствия обстрела рынка "Барабашово" в Харькове

Терехов сообщил, что 5 февраля, около 23:20 российский БПЛА ударил по Киевскому району Харькова.

"По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — написал Терехов.

Последствия обстрела рынка "Барабашово" в Харькове

6 февраля, около 01:00 ночи Терехов сообщил об еще одном обстреле — на этот раз Новобаварского района Харькова.

"На данную минуту без пострадавших", — отметил он.

В свою очередь представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что для обстрела россияне применили БПЛА "Герань-2". Его обломки следователи нашли возле разрушенных павильонов.

Обломки российского дрона, найденные на месте обстрела Фото: Харьковская областная прокуратура

В Киевском районе дрон попал в крышу крупнейшего в Харькове рынка (ТЦ "Барабашово"), в результате взрыва были повреждены десятки торговых павильонов. Обошлось без пострадавших. В Новобаварском районе враг обстрелял транспортное предприятие.

Последствия обстрела рынка "Барабашово" в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Расследование ведется по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, Фокус писал о том, что 5 февраля российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы, что привело к разрушениям.