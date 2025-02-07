Великобритания создает "секретные" морские дроны для Украины: что о них известно

По словам министра оборонных закупок Марии Игл, морские беспилотники Wasp и Snapper уже проходят финальное тестирование.

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Великобритания разработала новые морские дроны Wasp и Snapper для использования Силами обороны Украины в войне с Российской Федерацией. Об этом пишет Naval Technology.

Как отмечают в издании, ранее министр обороны Джон Хили заявил о завершении краткосрочных проектов по разработке трех оружейных проектов. При этом он не уточнил, о каких именно системах идет речь.

В ответ на письменные обращения министр оборонных закупок Мария Игл подтвердила разработку дронов Wasp и Snapper. По ее словам, морские беспилотники Wasp и Snapper — это новые системы, созданные специально для поддержки Украины.

"В настоящее время системы проходят финальное тестирование, и более подробная информация будет предоставлена ​​в надлежащее время", — заявила Мария Игл.

В издании также отметили, что раскрытие информации о Wasp и Snapper, разрабатываемых Великобританией для Украины, последовало за объявлением о поставке Киеву системы ПВО Gravehawk.

Как отмечает Daily Express, эксперты полагают, что новые морские дроны могут сыграть важную роль в борьбе Силы обороны Украины с Черноморским флотом России. Отставной полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре с журналистами отметил, что до сих пор безэкипажные катера весьма успешно справлялись с уничтожением российских кораблей.

"Можно предположить, что эти "секретные" беспилотники исключительно эффективны и, вероятно, обладают очень большой дальностью действия, что позволит Украине наносить удары вглубь России", — сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В свою очередь отставной коммодор Королевского флота Стив Прест, эксперт по возможностям и закупкам, заявил, что подобные дроны могут дать Украине больший контроль над морским пространством. Однако, как и в случае с боеприпасами, военным нужны большие запасы и непрерывный поток производства.

"Их можно быстро разработать и внедрить, если есть деньги и желание, но они очень быстро иссякают, и их нужно использовать в большом количестве, чтобы хотя бы несколько из них достигли своей цели", — подчеркнул Стив Прест.

Напомним, американская корпорация Textron Systems объявила о выпуске семейства многоцелевых автономных морских надводных судов Tsunami, созданных для Министерства обороны США и его союзников.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины получили компактные речные беспилотники Black Widow 2, которые могут выполнять логистические, разведывательные и боевые задачи.