Потопят лодки РФ: Силы обороны Украины получили речные дроны Black Widow 2 (видео)

По словам разработчика, беспилотник Black Widow 2 может доставлять грузы, весты разведку, а также подрывать небольшие вражеские лодки и катера.

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Силы обороны Украины получили компактные речные беспилотники Black Widow 2, которые могут выполнять логистические, разведывательные и боевые задачи. Об этом сообщил технологический кластер Braive1 со ссылкой на репортаж "Суспільного".

Силы обороны Украины получили дроны Black Widow 2

В сюжете говорится, что Black Widow 2 может разгоняться до 40 км/ч и преодолевать до 10 км. Бортового аккумулятора достаточно для нескольких часов работы, но при необходимости дрон провести в режиме ожидания цели несколько дней. При длине в 1 метр аппарат весит 8 кг.

Беспилотник может нести 3 кг взрывчатки, чего, по словам разработчика, достаточно для уничтожения живой силы, небольших лодок и катеров. Дрон оснащен камерой на поворотной платформе, способной вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также работать ночью.

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По словам разработчика, работа над Black Widow 2 стартовала в 2023 году по запросу украинских военных, в которых возникла необходимость противодействовать ротациям российских войск на островах на Днепре. На данный момент дрон проходит военные испытания в двух бригадах.

Заявленная стоимость Black Widow — менее 100 000 гривен. При этом производитель может выпускать до 100 таких беспилотников в месяц.

Напомним, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства.

Ранее оборонное ведомство также кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях.