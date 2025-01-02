Морские дроны все "перевернули": в РФ признали проигрыш ВСУ в битве за Черное море

Серия успешных атак ВСУ безэкипажными катерами с ракетами "воздух-воздух" поставила оккупантов в тупик. Боевая авиация, FPV-дроны или ПТУР не уничтожат аппараты, все корабли придется прятать в бухтах и на базах.

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Успешное применение ВСУ безэкипажных катеров (БЭК) с ракетами "воздух-воздух" резко изменило ситуацию в Черном море не в пользу оккупантов. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber, который ведет российский военный Илья Туманов.

Теоретически морские дроны ВС РФ смогут уничтожать только днем, в хорошую погоду с использованием реактивной авиации, штурмовиков и истребителей. Надводный флот не способен себя защитить от БЭКов в открытом море.

"С переменным успехом защититься можно лишь в бухтах и на базах. Так что битва на море перешла на новый уровень", — отмечает он.

Украинская армия будет развивать морские технологии — скоро оккупанты встретятся с носителями дронов, систем РЭБ и ракет РСЗО. Из-за своей скорости и маневренности попасть FPV-дроном или ПТУР в БЭК практически невозможно.

"Да и откуда их запускать. С вертолета не получается, его сдувает воздушным потоком от винта. Плюс, теперь вертолеты сбивают. С берега, он далеко не улетит. С корабля? Ну если только с корабля который стоит на берегу", — пишет оккупант.

Стратегия "москитного" флота по сути поборола стратегию большого флота в Черном море. В роли ударных средств используются не мелкие корабли, а БЭКи. Вскоре добавятся подводные дроны, как только решится вопрос с их дистанционным управлением под водой.

Возможно, проблему c морскими дронами можно временно решить, если научаться глушить частоты управления БЭК.

"Может частоты Starlink, или других спутников связи. Но за три года "СВО" этого эффективно сделать не удалось ни одной из сторон. Управление по оптоволокну тоже стремительно развивается", — заключил он.

Напомним, за два дня оккупанты потеряли три вертолета Ми-8 над Черным морем. ВСУ в ходе удачной атаки применяли морские дроны с ракетами ракеты Р-73 и FPV.

О новом надводном катере у ВСУ с широким корпусом для размещения двух ракет "воздух-воздух" Р-73 стало известно еще в мае 2024 года.