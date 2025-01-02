Морські дрони все "перевернули": у РФ визнали програш ЗСУ в битві за Чорне море

Серія успішних атак ЗСУ безекіпажними катерами з ракетами "повітря-повітря" поставила окупантів у глухий кут. Бойова авіація, FPV-дрони або ПТКР не знищать апарати, всі кораблі доведеться ховати в бухтах і на базах.

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Успішне застосування ЗСУ безекіпажних катерів (БЕК) із ракетами "повітря-повітря" різко змінило ситуацію в Чорному морі не на користь окупантів. Про це повідомив Telegram-канал Fighterbomber, який веде російський військовий Ілля Туманов.

Теоретично морські дрони ЗС РФ зможуть знищувати тільки вдень, у гарну погоду з використанням реактивної авіації, штурмовиків і винищувачів. Надводний флот не здатний себе захистити від БЕКів у відкритому морі.

"Зі змінним успіхом захиститися можна лише в бухтах і на базах. Тож битва на морі перейшла на новий рівень", — зазначає він.

Українська армія розвиватиме морські технології — скоро окупанти зустрінуться з носіями дронів, систем РЕБ і ракет РСЗВ. Через свою швидкість і маневреність потрапити FPV-дроном або ПТКР у БЕК практично неможливо.

"Та й звідки їх запускати. З вертольота не виходить, його здуває повітряним потоком від гвинта. Плюс, тепер вертольоти збивають. З берега, він далеко не полетить. З корабля? Ну якщо тільки з корабля, який стоїть на березі", — пише окупант.

Стратегія "москітного" флоту по суті поборола стратегію великого флоту в Чорному морі. У ролі ударних засобів використовуються не дрібні кораблі, а БЕКи. Незабаром додадуться підводні дрони, щойно вирішиться питання з їхнім дистанційним управлінням під водою.

Можливо, проблему з морськими дронами можна тимчасово розв'язати, якщо навчаться глушити частоти управління БЕК.

"Може частоти Starlink, або інших супутників зв'язку. Але за три роки "СВО" цього ефективно зробити не вдалося жодній зі сторін. Управління по оптоволокну теж стрімко розвивається", — підсумував він.

Нагадаємо, за два дні окупанти втратили три вертольоти Мі-8 над Чорним морем. ЗСУ під час вдалої атаки застосовували морські дрони з ракетами ракети Р-73 і FPV.

Про новий надводний катер у ЗСУ з широким корпусом для розміщення двох ракет "повітря-повітря" Р-73 стало відомо ще в травні 2024 року.