Перший випадок в історії: ЗС РФ втратили три вертольоти над Чорним морем, ЗСУ застосували ракети Р-73

За даними журналістів, у ніч із 30 на 31 грудня російські окупанти втратили два гелікоптери Мі-8, 1 січня — Мі-28Н "Нічний мисливець". Українські аналітики повідомили про перший в історії випадок, коли безекіпажний катер Сил оборони успішно застосував ракети Р-73.

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Протягом двох днів російські війська втратили загалом два вертольоти Мі-8, які були знищені морськими дронами і FPV. До всього іншого, ЗС РФ втратили також Мі-28Н "Нічний мисливець". Сталося це в глибокому тилу прибережного Криму. Про це повідомляє In Factum.

За даними порталу "Мілітарний", йдеться про перший в історії випадок, коли на безекіпажний катер Сил оборони і безпеки України успішно застосували ракети Р-73.

У пості Russian Aviation, який згодом видалили, повідомляється, що в ніч із 30 на 31 грудня російські окупанти втратили два вертольоти Мі-8.

Повідомлення про втрату Мі-8

Telegram-канал Fighterbomber, який веде російський військовий Ілля Туманов, підтвердив втрату кількох "екіпажів".

"Стільки найкращих хлопців за раз ми не втрачали з 22 року", — зазначалося в публікації. У коментарях до посту в Телеграм-каналі Russian Aviation, один із користувачів вказує, що йдеться про 16 російських військових.

Підтвердження втрати двох вертольотів Ми-8 росіянами Скріншот із Телеграм-каналу Fighterbomber

З розрахунку на 2 борти, на кожному з Мі-8 було по 8 військових. Стандартний екіпаж цього типу вертольота — 3 людини: льотчик, льотчик-штурман і бортмеханік. Решта — це додатковий персонал, зокрема кулеметники, а віднедавна навіть оператори FPV-дронів.

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Принаймні у вересні 2024 року з'являлися відео як російський Чорноморський флот тренується використовувати FPV-дрони з борту вертольота.

Публікація про втрату Мі-8

Тобто склад вертольота міг виглядати так: три члени екіпажу, три кулеметники та два зовнішні пілоти FPV-дронів.

Однак у будь-якому з варіантів ефективним виявилося застосування безекіпажного катера з двома ракетами Р-73, адже кожна успішно знайшла свою ціль. У попередній відомий раз жодна з ракет не змогла вразити повітряну ціль.

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що російські війська також втратили Мі-28Н "Нічний мисливець" — ударний гелікоптер, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії. З посиланням на провоєнні пабліки РФ повідомляється, що 1 січня якийсь командир Качинський у погану погоду відправив на завдання пілотів вертольота "Мі-28".

"У підсумку через погану видимість російська армія завдала удару по своєму ж вертольоту. Кількість загиблих поки що невідома", — зазначається в публікації.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися на двох напрямках, бійці ЗСУ повідомляють про окупацію двох сіл.

Також повідомлялося, що, за даними ОВА, у Харківській області готують кругову оборону Балаклії та Ізюма.