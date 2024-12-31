Історичний удар: бійці ГУР вперше у світі з морського дрона поцілили у повітряну ціль (відео)

Під час бою поблизу мису Тарханкут російський гелікоптер Мі-8 знищено ракетами Р-73 SeeDragon. Ще одне вороже повітряне судно зазнало пошкоджень, але дісталось аеродрому базування.

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Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України привітали українців з Новим роком, напередодні Нового року зробили зробивши неможливе можливим. З морського дрона вони змогли збити повітряну ціль. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

"Історичний удар ― воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 31 грудня 2024 року. Цю блискучу операцію здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13".

"Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування", — йдеться в повідомленні.

На викладеному відео під супровід "Щедрика" і вітання з Новим роком видно, як з дрона збивають вороже повітряне судно.

Нагадаємо, що раніше бійці ГУР зачистили 400 га лісу на Харківщині і знищили майже полк ЗС РФ. Військовослужбовці звільнили лісовий масив поблизу Липців, знищили 3 мотострілецькі ворожі батальйони, загін "Шторм" та розвідувальну роту 11 армійського корпусу ЗС РФ.

Також повідомлялося, що найскладнішою ціллю Group 13 став патрульний корабель "Сергій Котов". Його атакували тричі, двічі він був пошкоджений і потребував ремонту. Третій раз був вдалий.