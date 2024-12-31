Исторический удар: бойцы ГУР впервые в мире с морского дрона попали в воздушную цель (видео)

Во время боя вблизи мыса Тарханкут российский вертолет Ми-8 уничтожен ракетами Р-73 SeeDragon. Еще одно вражеское воздушное судно получило повреждения, но добралось до аэродрома базирования.

Related video

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поздравили украинцев с Новым годом, накануне Нового года сделали невозможное возможным. С морского дрона они смогли сбить воздушную цель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

"Исторический удар — воины ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло 31 декабря 2024 года. Эту блестящую операцию осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13".

"Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования", — говорится в сообщении.

На выложенном видео под сопровождение "Щедрика" и поздравления с Новым годом видно, как с дрона сбивают вражеское воздушное судно.

Напомним, что ранее бойцы ГУР зачистили 400 га леса на Харьковщине и уничтожили почти полк ВС РФ. Военнослужащие освободили лесной массив вблизи Липцев, уничтожили 3 мотострелковых вражеских батальона, отряд "Шторм" и разведывательную роту 11 армейского корпуса ВС РФ.

Также сообщалось, что самой сложной целью Group 13 стал патрульный корабль "Сергей Котов". Его атаковали трижды, дважды он был поврежден и нуждался в ремонте. Третий раз был удачный.