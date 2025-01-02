Первый случай в истории: ВС РФ потеряли три вертолета над Черным морем, ВСУ применили ракеты Р-73

По данным журналистов, в ночь с 30 на 31 декабря российские оккупанты потеряли два вертолета Ми-8, 1 января — Ми-28Н "Ночной охотник". Украинские аналитики сообщили о первом в истории случае, когда безэкипажный катер Сил обороны успешно применил ракеты Р-73.

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В течение двух дней российские войска потеряли в общей сложности два вертолета Ми-8, которые были уничтожены морскими дронами и FPV. Ко всему прочему, ВС РФ потеряли также Ми-28Н "Ночной охотник". Произошло это в глубоком тылу прибрежного Крыма. Об этом сообщает In Factum.

По данным портала "Милитарный", речь идет о первом в истории случае, когда безэкипажный катер Сил обороны и безопасности Украины успешно применили ракеты Р-73.

В посте Russian Aviation, который был впоследствии удален, сообщается, что в ночь с 30 на 31 декабря российские оккупанты потеряли два вертолета Ми-8.

Сообщение о потере Ми-8

Telegram-канал Fighterbomber, который ведет российский военный Илья Туманов, подтверждил потерю нескольких "экипажей".

"Столько лучших ребят за раз мы не теряли с 22 года", — отмечалось в публикации. В комментариях к посту в Телеграмм-канале Russian Aviation, один из пользователей указывает, что речь идет о 16 российских военных.

Подтверждение потери двух вертолетов Мы-8 россиянами Скриншот из Телеграмм-канала Fighterbomber

В расчете на 2 борта, на каждом из Ми-8 было по 8 военных. Стандартный экипаж этого типа вертолета – 3 человека: летчик, летчик-штурман и бортмеханик. Остальные – это дополнительный персонал, в том числе пулеметчики, а с недавних пор даже операторы FPV-дронов.

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По крайней мере в сентябре 2024 года появлялись видео как российский Черноморский флот тренируется использовать FPV-дроны с борта вертолета.

Публикация о потере Ми-8

То есть состав вертолета мог выглядеть так: три члена экипажа, три пулеметчика и два внешних пилота FPV-дронов.

Однако в любом из вариантов эффективным оказалось применение безэкипажного катера с двумя ракетами Р-73, ведь каждая успешно нашла свою цель. В предыдущий известный раз ни одна из ракет не смогла поразить воздушную цель.

Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, российские войска также потеряли Ми-28Н "Ночной охотник" — ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия. Со ссылкой на провоенные паблики РФ сообщается, что 1 января некий командир Качинский в плохую погоду отправил на задание пилотов вертолета "Ми-28".

"В итоге из-за плохой видимости российская армия нанесла удар по своему же вертолету. Количество погибших пока неизвестно", — отмечается в публикации.

Напомним, что ВС РФ продвинулись на двух направлениях, бойцы ВСУ сообщают об оккупации двух сел.

Также сообщалось, что, по данным ОВА, в Харьковской области готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма.