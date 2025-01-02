ВС РФ продвинулись на двух направлениях: бойцы ВСУ сообщают об оккупации двух сел (карта)

В Генштабе ВСУ сообщают о 35 штурмовых наступлениях ВС РФ на Покровском направлении за минувшие сутки. Боец Сил обороны "Мучной" говорит, что врагу удалось занять Соленое и Воздвиженку.

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Продолжается наступление ВС РФ на Донбассе, за первый день 2025 года враг изменений продвинуться на нескольких участках фронта на Покровском и Кураховском направлениях, сообщают аналитики DeepState.

По информации аналитиков, россияне ведут интенсивное наступление возле Волкового и Нескучного.

Аналитики сообщают о продвижении россиян возле Волкового Фото: DeepState

Также, по данным DeepState, враг продвинулся в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, городе Курахово и на его южных окраинах.

По данным аналитиков, ВС РФ продвинулся в селе Соленое Покровского района DeepState сообщают о продвижении врага в селе Воздвиженка Фото: DeepState

Наступление ВС РФ на Донбассе: информация от Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00 1 января сообщали, что россияне в течение дня 35 раз проводили штурмовые наступления. Активно наступали возле населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Соленое, Котлино, Песчаное, Покровск, Новоалексеевка, Зеленое, Новооленевка, Даченское и Нововасильевка.

По данным Генштаба, за сутки ВСУ на Покровском направлении ликвидировали 161 и ранили 143 оккупантов, уничтожили бронетранспортер и пять автомобилей, повредили три автомобиля и одну боевую бронированную машину.

На Кураховском направлении за 1 января генеральный штаб сообщает о 18 боестолкновениях. Бои велись вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово. Было ликвидировано 86 оккупантов, пять ББМ и повреждена одна боевая машина.

Россияне наступают в городе Курахово и соседних населенных пунктах Фото: DeepState

Что говорят о наступлении ВС РФ военные Сил обороны

Военный с позывным "Мучной" утром 1 января писал о продвижении врага на запад на Покровском направлении.

"Враг продолжает продвигаться на запад и уже смог потеснить нас из села Соленое!", — отметил боец.

Также "Мучной" сообщил, что россияне оккупировали Воздвиженку и начнут прорываться дальше к трассе Константиновка-Покровск.

По Кураховскому направлению военнослужащий говорил о боях за Петропавловку и внутри "кармана".

"Враг постоянно устраивает накаты и медленно по городам закрепляется. Дополнительно идет подготовка для контратаки на Улаклы и Константинополь", — сказал "Мучной".

Также по состоянию на 22:47 1 января он сообщал об уничтожении вражеской группы у Нескучного, наступление россиян на Времовку и перегруппировку на севере.

Напомним, 1 января российские СМИ писали, что заключенным РФ больше не будут выплачивать вознаграждение за участие в войне против Украины.

31 декабря аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ продвинулись на двух направлениях: в районе сел Славянка и Петропавловка на Кураховском направлении и возле сел Соленое и Волково на Покровском.