Потоплять човни РФ: Сили оборони України отримали річкові дрони Black Widow 2 (відео)

За словами розробника, безпілотник Black Widow 2 може доставляти вантажі, вести розвідку, а також підривати невеликі ворожі човни і катери.

Related video

Сили оборони України отримали компактні річкові безпілотники Black Widow 2, які можуть виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання. Про це повідомив технологічний кластер Braive1 з посиланням на репортаж "Суспільного".

Сили оборони України отримали дрони Black Widow 2

У сюжеті йдеться, що Black Widow 2 може розганятися до 40 км/год і долати до 10 км. Бортового акумулятора достатньо для кількох годин роботи, але за необхідності дрон може провести в режимі очікування цілі кілька днів. При довжині в 1 метр апарат важить 8 кг.

Безпілотник може нести 3 кг вибухівки, чого, за словами розробника, достатньо для знищення живої сили, невеликих човнів і катерів. Дрон оснащений камерою на поворотній платформі, здатною обертатися в горизонтальній і вертикальній площинах, а також працювати вночі.

Важливо

Морські дрони все "перевернули": у РФ визнали програш ЗСУ в битві за Чорне море

За словами розробника, робота над Black Widow 2 стартувала у 2023 році за запитом українських військових, у яких виникла необхідність протидіяти ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. Наразі дрон проходить військові випробування у двох бригадах.

Заявлена вартість Black Widow — менше ніж 100 000 гривень. При цьому виробник може випускати до 100 таких безпілотників на місяць.

Нагадаємо, Міноборони України кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони України логістичний наземний роботизований комплекс D-21 вітчизняного виробництва.

Раніше оборонне відомство також кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик", здатну працювати в складних погодних умовах.