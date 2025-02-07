Велика Британія створює "секретні" морські дрони для України: що про них відомо

За словами міністра оборонних закупівель Марії Ігл, морські безпілотники Wasp і Snapper уже проходять фінальне тестування.

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Велика Британія розробила нові морські дрони Wasp і Snapper для використання Силами оборони України у війні з Російською Федерацією. Про це пише Naval Technology.

Як зазначають у виданні, раніше міністр оборони Джон Гілі заявив про завершення короткострокових проєктів з розробки трьох збройових проєктів. При цьому він не уточнив, про які саме системи йдеться.

У відповідь на письмові звернення міністр оборонних закупівель Марія Ігл підтвердила розробку дронів Wasp і Snapper. За її словами, морські безпілотники Wasp і Snapper — це нові системи, створені спеціально для підтримки України.

"Наразі системи проходять фінальне тестування, і детальнішу інформацію буде надано в належний час", — заявила Марія Ігл.

У виданні також зазначили, що розкриття інформації про Wasp і Snapper, що розробляються Великою Британією для України, відбулося після оголошення про постачання Києву системи ППО Gravehawk.

Як зазначає Daily Express, експерти вважають, що нові морські дрони можуть зіграти важливу роль у боротьбі Сили оборони України з Чорноморським флотом Росії. Відставний полковник британської армії Хеміш де Бреттон-Гордон у розмові з журналістами зазначив, що досі безекіпажні катери вельми успішно справлялися зі знищенням російських кораблів.

"Можна припустити, що ці "секретні" безпілотники винятково ефективні і, ймовірно, мають дуже велику дальність дії, що дасть змогу Україні завдавати ударів углиб Росії", — сказав Хеміш де Бреттон-Гордон.

Зі свого боку відставний коммодор Королівського флоту Стів Прест, експерт з можливостей і закупівель, заявив, що подібні дрони можуть дати Україні більший контроль над морським простором. Однак, як і у випадку з боєприпасами, військовим потрібні великі запаси і безперервний потік виробництва.

"Їх можна швидко розробити і впровадити, якщо є гроші і бажання, але вони дуже швидко вичерпуються, і їх потрібно використовувати у великій кількості, щоб хоча б кілька з них досягли своєї мети", — наголосив Стів Прест.

Нагадаємо, американська корпорація Textron Systems оголосила про випуск сімейства багатоцільових автономних морських надводних суден Tsunami, створених для Міністерства оборони США та його союзників.

Також повідомлялося, що Сили оборони України отримали компактні річкові безпілотники Black Widow 2, які можуть виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання.