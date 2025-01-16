Несуть до 450 кг корисного навантаження: у США представили новітні морські дрони Tsunami

Сімейство морських безпілотників Tsunami, розроблених для армії США і союзників, наразі охоплює три моделі.

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Американська корпорація Textron Systems оголосила про випуск сімейства багатоцільових автономних морських автономних надводних суден Tsunami, створених для Міністерства оборони США та його союзників. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Повідомляється, що морські безпілотники Tsunami базуються на катерах компанії Brunswick Corporation і оснащені бензиновими двигунами для спрощення логістики. Система управління взята з сімейства надводних дронів Common Unmanned Surface Vehicle (CUSV), також розроблених Textron.

Сімейство включає три моделі дронів завдовжки 7,3 метра, 7,6 метра і 8,5 метра. Заявлена вантажопідйомність безпілотних катерів становить 453,6 кг, а дальність ходу варіюється від 600 до 1000 морських миль.

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Textron описує дрони Tsunami як недороге, швидко розгортаюче рішення, яке об'єднує більш ніж 40-річний досвід компанії в галузі багатопрофільних автономних транспортних засобів з можливостями комерційної суднобудівної галузі США.

"Textron Systems розуміє, як проєктувати, інтегрувати, розгортати й підтримувати автономні системи в повітряній, наземній і морській сферах, бо ми унікальні в цьому", — заявив старший віцепрезидент із повітряних, наземних і морських систем Девід Філліпс.

Нагадаємо, низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських безпілотниках, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води.

Також повідомлялося, що французька компанія Sirehna, яка входить до Naval Group, спустила на воду безпілотне надводне судно Seaquest S, створене з урахуванням досвіду України в Чорному морі.