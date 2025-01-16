Несуть до 450 кг корисного навантаження: у США представили новітні морські дрони Tsunami
Сімейство морських безпілотників Tsunami, розроблених для армії США і союзників, наразі охоплює три моделі.
Американська корпорація Textron Systems оголосила про випуск сімейства багатоцільових автономних морських автономних надводних суден Tsunami, створених для Міністерства оборони США та його союзників. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Повідомляється, що морські безпілотники Tsunami базуються на катерах компанії Brunswick Corporation і оснащені бензиновими двигунами для спрощення логістики. Система управління взята з сімейства надводних дронів Common Unmanned Surface Vehicle (CUSV), також розроблених Textron.
Сімейство включає три моделі дронів завдовжки 7,3 метра, 7,6 метра і 8,5 метра. Заявлена вантажопідйомність безпілотних катерів становить 453,6 кг, а дальність ходу варіюється від 600 до 1000 морських миль.
Textron описує дрони Tsunami як недороге, швидко розгортаюче рішення, яке об'єднує більш ніж 40-річний досвід компанії в галузі багатопрофільних автономних транспортних засобів з можливостями комерційної суднобудівної галузі США.
"Textron Systems розуміє, як проєктувати, інтегрувати, розгортати й підтримувати автономні системи в повітряній, наземній і морській сферах, бо ми унікальні в цьому", — заявив старший віцепрезидент із повітряних, наземних і морських систем Девід Філліпс.
Нагадаємо, низка країн НАТО розробляють нові військово-морські концепції, засновані на морських безпілотниках, щоб відбивати атаки ворожих кораблів і не допускати супротивників у союзні води.
Також повідомлялося, що французька компанія Sirehna, яка входить до Naval Group, спустила на воду безпілотне надводне судно Seaquest S, створене з урахуванням досвіду України в Чорному морі.