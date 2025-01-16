Несут до 450 кг полезной нагрузки: в США представили новейшие морские дроны Tsunami

Семейство морских беспилотников Tsunami, разработанных для армии США и союзников, на данный момент включает три модели.

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Американская корпорация Textron Systems объявила о выпуске семейства многоцелевых автономных морских надводных судов Tsunami, созданных для Министерства обороны США и его союзников. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что морские беспилотники Tsunami базируются на катерах компании Brunswick Corporation и оснащены бензиновыми двигателями для упрощения логистики. Система управления взята из семейства надводных дронов Common Unmanned Surface Vehicle (CUSV), также разработанных Textron.

Семейство включает три модели дронов длиной 7,3 метра, 7,6 метра и 8,5 метра. Заявленная грузоподъемность беспилотных катеров составляет 453,6 кг, а дальность хода варьируется от 600 до 1000 морских миль.

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Textron описывает дроны Tsunami как недорогое, быстро развертываемое решение, которое объединяет более чем 40-летний опыт компании в области многопрофильных автономных транспортных средств с возможностями коммерческой судостроительной отрасли США.

"Textron Systems понимает, как проектировать, интегрировать, развертывать и поддерживать автономные системы в воздушной, наземной и морской сферах, потому что мы уникальны в этом", — заявил старший вице-президент по воздушным, наземным и морским системам Дэвид Филлипс.

Напомним, ряд стран НАТО разрабатывают новые военно-морские концепции, основанные на морских беспилотниках, чтобы отражать атаки вражеских кораблей и не допускать противников в союзные воды.

Также сообщалось, что французская компания Sirehna, которая входит в Naval Group, спустила на воду беспилотное надводное судно Seaquest S, созданное с учетом опыта Украины в Черном море.